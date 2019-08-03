У Харкові дівчина перебігала дорогу у невстановленому місці і потрапила під колеса



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16-річна потерпіла із тілесними ушкодженнями госпіталізована

У Харкові водій автомобіля збив 16-річну дівчину, яка перебігала дорогу у невстановленому місці. Дівчину було госпіталізовано. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

«Аварія сталася 2 серпня близько 13:30 на вулиці Ярослава Мудрого. Попередньо, 31-річний водій автомобіля ВАЗ-2109 допустив наїзд на дівчину, яка перебігала дорогу у невстановленому місці. 16-річна потерпіла із тілесними ушкодженнями госпіталізована до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги», — йдеться в повідомленні.

Інформація зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень київського відділу поліції. На даний час поліцейські з’ясовують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Як повідомлялось, Київський райсуд Харкова дозволив водію іномарки, який збив на смерть 68-річного інваліда на візку, вийти під заставу у 115 тис. грн.