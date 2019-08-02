На АЗС під Одесою невідомий вчинив стрілянину по авто
За попередніми даними, до автомобіля Mitsubishi підійшов невідомий і кілька разів вистрілив у лобове скло
В Одеській області на трасі Київ-Одеса 2 серпня невідомий зловмисник з рушниці розстріляв автомобіль на автозаправці, поранивши водія.
Про це повідомляє УНІАН з посиланням на інформацію Головного управління Національної поліції в Одеській області.
Інцидент стався на автозаправці поблизу села Нерубайське Біляївського району.
За попередніми даними, до автомобіля Mitsubishi підійшов невідомий і кілька разів вистрілив у лобове скло.
Потім зловмисник з місця злочину втік. Водій іномарки дістав поранення, його доправлено до лікарні.
На місці працює слідчо-оперативна група. Встановлюються причини та обставини події.
Вживаються заходи з встановлення особи того, хто стріляв. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Раніше повідомлялося, що у Києві на вулиці Маршала Якубовського невідомий стріляв в автомобіль приватної охоронної фірми.