На АЗС під Одесою невідомий вчинив стрілянину по авто



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За попередніми даними, до автомобіля Mitsubishi підійшов невідомий і кілька разів вистрілив у лобове скло

В Одеській області на трасі Київ-Одеса 2 серпня невідомий зловмисник з рушниці розстріляв автомобіль на автозаправці, поранивши водія.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на інформацію Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Інцидент стався на автозаправці поблизу села Нерубайське Біляївського району.

За попередніми даними, до автомобіля Mitsubishi підійшов невідомий і кілька разів вистрілив у лобове скло.

Потім зловмисник з місця злочину втік. Водій іномарки дістав поранення, його доправлено до лікарні.

На місці працює слідчо-оперативна група. Встановлюються причини та обставини події.

Вживаються заходи з встановлення особи того, хто стріляв. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Раніше повідомлялося, що у Києві на вулиці Маршала Якубовського невідомий стріляв в автомобіль приватної охоронної фірми.