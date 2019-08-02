  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На АЗС під Одесою невідомий вчинив стрілянину по авто

    • Розсилка
    На АЗС під Одесою невідомий вчинив стрілянину по авто

    За попередніми даними, до автомобіля Mitsubishi підійшов невідомий і кілька разів вистрілив у лобове скло

    В Одеській області на трасі Київ-Одеса 2 серпня невідомий зловмисник з рушниці розстріляв автомобіль на автозаправці, поранивши водія.

    Про це повідомляє УНІАН з посиланням на інформацію Головного управління Національної поліції в Одеській області.

    Інцидент стався на автозаправці поблизу села Нерубайське Біляївського району.

    За попередніми даними, до автомобіля Mitsubishi підійшов невідомий і кілька разів вистрілив у лобове скло.

    Потім зловмисник з місця злочину втік. Водій іномарки дістав поранення, його доправлено до лікарні.

    На місці працює слідчо-оперативна група. Встановлюються причини та обставини події.

    Вживаються заходи з встановлення особи того, хто стріляв. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

    Раніше повідомлялося, що у Києві на вулиці Маршала Якубовського невідомий стріляв в автомобіль приватної охоронної фірми.

    Читайте також
    кримінал Одеса Одещина водій автомобіль поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ