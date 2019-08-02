У Херсоні жінка на позашляховику збила на «зебрі» двох дітей



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31 липня у Херсоні жінка на авто збила двох неповнолітніх дітей, які переходили «зебру»

31-річній жінці повідомлено про підозру

Жінці-водію автомобіля «Фольксваген Туарег», яка 31 липня у Херсоні збила двох неповнолітніх на пішохідному переході, повідомили про підозру.

Про це 2 серпня заявили у Відділі комунікації поліції Херсонської області.

«31-річній жінці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», - говориться у повідомленні.

За словами тимчасово виконуючого обов’язки начальника відділу з розслідування ДТП поліції Херсонщини Євгена Шаталова, наразі проводжуються слідчі дії, призначені проведення необхідних експертиз.

Також під час досудового розслідування слідчі перевірять стаж керування транспортним засобом винуватиці ДТП та підстави для отримання нею водійського посвідчення.

Потерпілі знаходяться у лікарні.

У поліції додали, що інформація, яка з’явилася в інтернеті про нібито викрадення речей у дітей, не відповідає дійсності, що підтверджується у тому числі й показами батьків неповнолітніх.

Як повідомляє ТСН, у місті говорять, що дітей збила дружина відомого у Херсоні підприємця. Жінці 31 рік, вона має свою лінійку одягу.

Розповісти свою версію подій жінка відмовилася. Відомо, що чоловік водійки обіцяв родичам постраждалих допомогу.