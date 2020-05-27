У Харкові на хабарі у $4 тис. викрили суддю, - НАБУ
Заступника голови райсуду Харкова викрили «на гарячому»
За даними детективів НАБУ, суддя отримав неправомірну вигоду за винесення ухвали про повернення обвинуваченому у кримінальному провадженні понад $30 тис.
У Харкові викрили суддю на хабарі у розмірі $4 тис. За ці гроші він отримав за винесення ухвали про повернення обвинуваченому у кримінальному провадженні понад $30 тис.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
«27 травня 2020 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП спільно з ГУБКОЗ СБУ викрили суддю одного з районних судів міста Харкова одразу після отримання неправомірної вигоди у $4 тис.», – сказано у повідомленні.
Зазначається, що суддя отримав неправомірну вигоду за винесення ухвали про повернення обвинуваченому у кримінальному провадженні понад $30 тис.
Вирішується питання про повідомлення судді про підозру за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.