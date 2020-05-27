У Харкові на хабарі у $4 тис. викрили суддю, - НАБУ



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Заступника голови райсуду Харкова викрили «на гарячому» Фото: nabu.gov.ua

За даними детективів НАБУ, суддя отримав неправомірну вигоду за винесення ухвали про повернення обвинуваченому у кримінальному провадженні понад $30 тис.

У Харкові викрили суддю на хабарі у розмірі $4 тис. За ці гроші він отримав за винесення ухвали про повернення обвинуваченому у кримінальному провадженні понад $30 тис.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

«27 травня 2020 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП спільно з ГУБКОЗ СБУ викрили суддю одного з районних судів міста Харкова одразу після отримання неправомірної вигоди у $4 тис.», – сказано у повідомленні.

Фото: nabu.gov.ua

Зазначається, що суддя отримав неправомірну вигоду за винесення ухвали про повернення обвинуваченому у кримінальному провадженні понад $30 тис.

Вирішується питання про повідомлення судді про підозру за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.