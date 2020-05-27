  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Харкові на хабарі у $4 тис. викрили суддю, - НАБУ

    • Розсилка
    <p>Заступника голови райсуду Харкова викрили &laquo;на гарячому&raquo;</p> - У Харкові на хабарі у $4 тис. викрили суддю, - НАБУ

    Заступника голови райсуду Харкова викрили «на гарячому»

    Фото: nabu.gov.ua

    За даними детективів НАБУ, суддя отримав неправомірну вигоду за винесення ухвали про повернення обвинуваченому у кримінальному провадженні понад $30 тис.

    У Харкові викрили суддю на хабарі у розмірі $4 тис. За ці гроші він отримав за винесення ухвали про повернення обвинуваченому у кримінальному провадженні понад $30 тис.

    Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

    «27 травня 2020 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП спільно з ГУБКОЗ СБУ викрили суддю одного з районних судів міста Харкова одразу після отримання неправомірної вигоди у $4 тис.», – сказано у повідомленні.

    Фото: nabu.gov.ua
    Фото: nabu.gov.ua

    Зазначається, що суддя отримав неправомірну вигоду за винесення ухвали про повернення обвинуваченому у кримінальному провадженні понад $30 тис. 

    Вирішується питання про повідомлення судді про підозру за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

    Харків СБУ НАБУ гроші суддя САП
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ