Україні потрібно об'єднати функції НАЗК, НАБУ і ДБР

Пересічний українець давно дезорієнтований, хто і за що відповідає в державі

Коли західні партнери нам переконливо нав‘язували «різномаїття» додаткових правоохоронних органів (щоб убити «монстра» у вигляді Генпрокуратури), я категорично це критикував. Хоч вітчизняні активісти дуже толерували таке нав‘язування.

Тож за останні роки у нас з‘явилися НАБУ, НАЗК, САП, ДБР. Це при тому, що досі існує те саме ГПУ і СБУ. А також МВС. Тому не питайте, чому такий бардак. В якому чорт ногу зломить, хто кому батько.

Пересічний українець давно дезорієнтований, хто і за що уже відповідає. Та й непересічному важко зрозуміти, де починається відповідальність одних, і закінчується інших. Це ще Антикорупційний суд не запрацював (хоч антикорупційними мають бути усі без винятку суди, починаючи з районного).

Думаю, вже очевидно, що модель розділених функцій не спрацювала. Навпаки - призвела до хаосу і нездорової конкуренції. Тому для початку варто було б розпочати з об‘єднання функцій НАЗК, НАБУ і ДБР, як це ефективно працює, у тій же Польщі.

Джерело: блог Віктора Шлінчака

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