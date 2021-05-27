У Києві під час руху загорілась автівка, постраждав водій (фото)

Водій самостійно намагався ліквідувати пожежу

У четвер, 27 травня, на вул. Попудренка, 26/9 у Дніпровському районі столиці під час руху загорівся автомобіль. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби об 11:41, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

До місця події було одразу направлено найближчі чергові рятувальні підрозділи. Рятувальники встановили, що вогнем охоплений легковий автомобіль ВАЗ-2108.

Пожежу було локалізовано об 11:57 та ліквідовано об 11:58.

Водія, який до прибуття пожежних підрозділів намагався самостійно ліквідувати пожежу, було госпіталізовано до Міської клінічної лікарні № 2 з опіками верхніх кінцівок першого ступеня.

До ліквідації було залучено 13 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Причини та обставини пожежі наразі встановлюють правоохоронці.

Як повідомлялося, 26 травня на вул. Драйзера молодик кинув пляшку із запальною сумішшю у тролейбус, внаслідок чого розбилось скло та відбулось загорання в салоні.