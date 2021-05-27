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    У Києві під час руху загорілась автівка, постраждав водій (фото)

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    Сталося загорання автомобіля&nbsp;ВАЗ-2108 - У Києві під час руху загорілась автівка, постраждав водій (фото)
    Сталося загорання автомобіля ВАЗ-2108

    Водій самостійно намагався ліквідувати пожежу

    У четвер, 27 травня, на вул. Попудренка, 26/9 у Дніпровському районі столиці під час руху загорівся автомобіль. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби об 11:41, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    До місця події було одразу направлено найближчі чергові рятувальні підрозділи. Рятувальники встановили, що вогнем охоплений легковий автомобіль ВАЗ-2108.

    Пожежу було локалізовано об 11:57 та ліквідовано об 11:58.

    Водія, який до прибуття пожежних підрозділів намагався самостійно ліквідувати пожежу, було госпіталізовано до Міської клінічної лікарні № 2 з опіками верхніх кінцівок першого ступеня.

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    У Києві під час руху загорілась автівка, постраждав водій (фото)
    У Києві під час руху загорілась автівка, постраждав водій (фото)

    До ліквідації було залучено 13 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

    Причини та обставини пожежі наразі встановлюють правоохоронці.

    Як повідомлялося, 26 травня на вул. Драйзера молодик кинув пляшку із запальною сумішшю у тролейбус, внаслідок чого розбилось скло та відбулось загорання в салоні.

    Теги: пожежа ДСНС водій автомобіль рятувальники
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    У Києві під час руху загорілась автівка, постраждав водій (фото)