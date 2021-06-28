У Києві на дорозі згорів автомобіль (фото)

Причину пожежі встановлюватиме слідство

У ніч на 28 червня на вул. Гната Хотчевича, 6 у Дніпровському районі столиці сталося загорання автомобіля. Інформація про пожежу надійшла до рятувальної служби о 00:14, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події було направлено рятувальників 19 Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Бійці встановили, що на узбіччі проїжджої частини дороги у припаркованому автомобілі ВАЗ-2109 виникла пожежа.

О 00:38 загоряння було ліквідовано.

На місці події було залучено три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 14 чоловік особового складу.

Жертв і постраждалих немає.

Причину пожежі встановлюватиме слідство.