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    У Києві на дорозі згорів автомобіль (фото)

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    Загорівся автомобіль, припаркований на узбіччі дороги - У Києві на дорозі згорів автомобіль (фото)
    Загорівся автомобіль, припаркований на узбіччі дороги
    Фото: ДСНС

    Причину пожежі встановлюватиме слідство

    У ніч на 28 червня на вул. Гната Хотчевича, 6 у Дніпровському районі столиці сталося загорання автомобіля. Інформація про пожежу надійшла до рятувальної служби о 00:14, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події було направлено рятувальників 19 Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

    Бійці встановили, що на узбіччі проїжджої частини дороги у припаркованому автомобілі ВАЗ-2109 виникла пожежа.

    О 00:38 загоряння було ліквідовано.

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    У Києві на дорозі згорів автомобіль (фото)
    У Києві на дорозі згорів автомобіль (фото)
    У Києві на дорозі згорів автомобіль (фото)
    У Києві на дорозі згорів автомобіль (фото)
    У Києві на дорозі згорів автомобіль (фото)
    У Києві на дорозі згорів автомобіль (фото)

    На місці події було залучено три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 14 чоловік особового складу.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причину пожежі встановлюватиме слідство.

    Теги: пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
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    У Києві на дорозі згорів автомобіль (фото)