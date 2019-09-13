У Харкові напередодні ЛГБТ-маршу стався напад на учасників



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Від написання заяви в поліцію постраждалі відмовились та повідомили, що претензій не мають Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області

На групу осіб, які зібралася ввечері 12 вересня для обговорення маршу «ХарківПрайд», напали невідомі

У Харкові поліція проводить перевірку за фактом нападу напередодні ввечері 12 вересня на учасників ХарківПрайду.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області, напад стався біля Харківського літературного музею на вулиці Багалія близько 18 години.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Київського відділу поліції та працівники Управління патрульної поліції.

«Встановлено, що група осіб зібралася біля музею для обговорення маршу «ХарківПрайд». В цей час на них напали невідомі. Вони почали перешкоджати проведенню зборів, а потім облили зеленкою двох чоловіків. Від написання заяви постраждалі відмовились та повідомили, що претензій ні до кого не мають», - заявили в поліції.

Дані про подію зареєстровані в Журналі єдиного обліку Київського відділу поліції.

До слова, у Харкові цього року вперше проводиться ЛГБТ-форум «ХарківПрайд». Такі заходи вже кілька років відбуваються у Києві, Одесі та інших містах.

Протягом цього тижня в Харкові заплановані лекції, публічні дискусії, а на завершення у неділю, 15 вересня, відбудеться хода на підтримку ЛГБТ.

Нагадаємо, колишній народний депутат та політичний експерт Олександр Доній заявив про напад через лекцію «Толерантність як складова національної української ідеї» в Харкові. Донія облили зеленкою.

Раніше мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що керівництво міста має намір звернутися до суду з проханням обмежити проведення Маршу рівності, який призначений на 15 вересня.