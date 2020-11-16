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    Зґвалтування у Кагарлику: слідчі передають справу до суду

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    Наразі у справі п'ятеро підозрюваних: двоє експравоохоронців перебувають під вартою - Зґвалтування у Кагарлику: слідчі передають справу до суду
    Наразі у справі п'ятеро підозрюваних: двоє експравоохоронців перебувають під вартою

    Підозрюваним інкриміновано катування, насильницьке зникнення та зґвалтування

    Слідчі закінчили досудове розслідування у справі стосовно п’яти співробітників Кагарлицького відділення поліції в Київській області, яких обвинувачують у катуванні та зґвалтуванні людей.

    Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

    Слідство встановило, що ці працівники Кагарлицького відділення поліції для розкриття злочинів катували та незаконно позбавляли волі людей.

    Зокрема, у січні 2020 року троє поліціянти, щоб отримати покази за вчинення крадіжок, били двох людей електричним струм по різних частинах тіла. Також людей приковували кайданками до батареї в коридорі.

    За іншим фактом, який стався у травні 2020 року, чоловіка били руками й ногами 17 разів, щоб той зізнався у злочині. Також один із правоохоронців у своєму службовому кабінеті катував жінку, яку викликали до відділення поліції як свідка. Він вдягав на неї протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою. Після цього він кілька разів її зґвалтував.

    «Керівник відділення, своєю чергою, знав про існування такої практики, проте не вживав жодних заходів реагування на неправомірні дії підлеглих», — зазначають в Офісу генпрокурора.

    Наразі у справі п'ятеро підозрюваних: двоє експравоохоронців перебувають під вартою — Микола Кузів та Сергій Сулима, троє під цілодобовим домашнім арештом — Сергій Панасенко, Євген Трохименко, Ярослав Левандюк. Останнього суд відпустив під домашній арешт 27 жовтня.

    Нагадаємо, 24 травня в райвідділ поліції в Кагарлику для допиту як свідка запросили дівчину. У відділенні поліції її кілька годин били і гвалтували.

    26 травня суд заарештував двох поліцейських, подозрюваних у зґвалтуванні жінки і побитті чоловіка в Кагарлику.

    22 червня Апеляційний суд Києва залишив їх під вартою.

    Згодом прокуратура змінила підозри двом експоліцейським.

    У ході досудового розслідування кримінального провадження про тортури і зґвалтування в Кагарлицькому відділенні поліції повідомлено про підозру чотирьом працівникам цього відділення.

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    Теги: МВС суд арешт Київщина розслідування поліція зґвалтування
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