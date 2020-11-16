Зґвалтування у Кагарлику: слідчі передають справу до суду

Підозрюваним інкриміновано катування, насильницьке зникнення та зґвалтування

Слідчі закінчили досудове розслідування у справі стосовно п’яти співробітників Кагарлицького відділення поліції в Київській області, яких обвинувачують у катуванні та зґвалтуванні людей.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Слідство встановило, що ці працівники Кагарлицького відділення поліції для розкриття злочинів катували та незаконно позбавляли волі людей.

Зокрема, у січні 2020 року троє поліціянти, щоб отримати покази за вчинення крадіжок, били двох людей електричним струм по різних частинах тіла. Також людей приковували кайданками до батареї в коридорі.

За іншим фактом, який стався у травні 2020 року, чоловіка били руками й ногами 17 разів, щоб той зізнався у злочині. Також один із правоохоронців у своєму службовому кабінеті катував жінку, яку викликали до відділення поліції як свідка. Він вдягав на неї протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою. Після цього він кілька разів її зґвалтував.

«Керівник відділення, своєю чергою, знав про існування такої практики, проте не вживав жодних заходів реагування на неправомірні дії підлеглих», — зазначають в Офісу генпрокурора.

Наразі у справі п'ятеро підозрюваних: двоє експравоохоронців перебувають під вартою — Микола Кузів та Сергій Сулима, троє під цілодобовим домашнім арештом — Сергій Панасенко, Євген Трохименко, Ярослав Левандюк. Останнього суд відпустив під домашній арешт 27 жовтня.

Нагадаємо, 24 травня в райвідділ поліції в Кагарлику для допиту як свідка запросили дівчину. У відділенні поліції її кілька годин били і гвалтували.

26 травня суд заарештував двох поліцейських, подозрюваних у зґвалтуванні жінки і побитті чоловіка в Кагарлику.

22 червня Апеляційний суд Києва залишив їх під вартою.

Згодом прокуратура змінила підозри двом експоліцейським.

У ході досудового розслідування кримінального провадження про тортури і зґвалтування в Кагарлицькому відділенні поліції повідомлено про підозру чотирьом працівникам цього відділення.