  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    «Кернес живой»: харьковчанин набил себе на лбу тату (видео)

    • Розсилка
    <p>В соцсети это вызвало резко негативную реакцию</p> <p>Фото: Евгений Ивашко / Tik Tok</p> <div></div> - «Кернес живой»: харьковчанин набил себе на лбу тату (видео)

    В соцсети это вызвало резко негативную реакцию

    Фото: Евгений Ивашко / Tik Tok

    61-летний Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря в берлинской клинике Шарите

    Житель Харькова Евгений Ивашко набил себе на лбу татуировку с надписью «Кернес живой», посвященную городскому голове Геннадию Кернесу, который умер от коронавируса. Процесс ее нанесения, который занял около 40 минут, он записал и опубликовал в Tik Tok.

    В соцсети это вызвало резко негативную реакцию. Пользователи считают, что это неадекватный поступок и когда парень узнает правду о Кернеса, то очень расстроится. В ответ он написал, что это его тело.

    @panini_trainer

    Новое татуХарьков здесь?#тренд #топ #ор #прикол #тату #харьков #украина

    оригинальный звук - Евгений Ивашко

    Ивашко удивился, почему люди так отреагировали: «Я не понимаю, почему так много Хейта».

    Ранее «Скотч» сообщал, что бывшая жена Кернеса показала фото их счастливой молодости.

    «При всех раскладах и нелюбви к нему многих, мало кому удастся прожить такую яркую жизнь», — подписала фото бывшая жена Кернеса.

     Читайте также: Море цветов и огромная очередь: В центре Харькова прощаются с Кернесом (видео)
    Теги: Геннадий Кернес шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies