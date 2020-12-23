«Кернес живой»: харьковчанин набил себе на лбу тату (видео)
В соцсети это вызвало резко негативную реакцию
Фото: Евгений Ивашко / Tik Tok
61-летний Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря в берлинской клинике Шарите
Житель Харькова Евгений Ивашко набил себе на лбу татуировку с надписью «Кернес живой», посвященную городскому голове Геннадию Кернесу, который умер от коронавируса. Процесс ее нанесения, который занял около 40 минут, он записал и опубликовал в Tik Tok.
В соцсети это вызвало резко негативную реакцию. Пользователи считают, что это неадекватный поступок и когда парень узнает правду о Кернеса, то очень расстроится. В ответ он написал, что это его тело.
@panini_trainer
Новое татуХарьков здесь?#тренд #топ #ор #прикол #тату #харьков #украинаоригинальный звук - Евгений Ивашко
Ивашко удивился, почему люди так отреагировали: «Я не понимаю, почему так много Хейта».
Ранее «Скотч» сообщал, что бывшая жена Кернеса показала фото их счастливой молодости.
«При всех раскладах и нелюбви к нему многих, мало кому удастся прожить такую яркую жизнь», — подписала фото бывшая жена Кернеса.