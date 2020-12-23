«Кернес живой»: харьковчанин набил себе на лбу тату (видео)

61-летний Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря в берлинской клинике Шарите

Житель Харькова Евгений Ивашко набил себе на лбу татуировку с надписью «Кернес живой», посвященную городскому голове Геннадию Кернесу, который умер от коронавируса. Процесс ее нанесения, который занял около 40 минут, он записал и опубликовал в Tik Tok.

В соцсети это вызвало резко негативную реакцию. Пользователи считают, что это неадекватный поступок и когда парень узнает правду о Кернеса, то очень расстроится. В ответ он написал, что это его тело.

Ивашко удивился, почему люди так отреагировали: «Я не понимаю, почему так много Хейта».

Ранее «Скотч» сообщал, что бывшая жена Кернеса показала фото их счастливой молодости.

«При всех раскладах и нелюбви к нему многих, мало кому удастся прожить такую яркую жизнь», — подписала фото бывшая жена Кернеса.