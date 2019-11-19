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    У Харкові помер поранений командир 128 бригади

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    <span>Командир 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади полковник Євген Коростельов</span> - У Харкові помер поранений командир 128 бригади
    Командир 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади полковник Євген Коростельов

    Тяжке поранення офіцер отримав 12 листопада у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі

    У Харківському військово-медичному клінічному центрі о 4 ранку вівторка помер командир 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади полковник Євген Коростельов, який отримав важкі поранення в зоні проведення Операції Об’єднаних сил.

    Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

    «Сьогодні, близько 4 години ранку, у Харківському військово-медичному клінічному центрі Північного регіону перестало битися серце командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади полковника Євгена Коростельова», - йдеться у повідомленні.

    Важке поранення бойовий офіцер отримав 12 листопада під час виконання завдань у районі проведення Операції Об’єднаних сил.

    Керівництво Збройних сил України висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника України.

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