У Харкові помер поранений командир 128 бригади
Тяжке поранення офіцер отримав 12 листопада у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі
У Харківському військово-медичному клінічному центрі о 4 ранку вівторка помер командир 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади полковник Євген Коростельов, який отримав важкі поранення в зоні проведення Операції Об’єднаних сил.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
«Сьогодні, близько 4 години ранку, у Харківському військово-медичному клінічному центрі Північного регіону перестало битися серце командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади полковника Євгена Коростельова», - йдеться у повідомленні.
Важке поранення бойовий офіцер отримав 12 листопада під час виконання завдань у районі проведення Операції Об’єднаних сил.
Керівництво Збройних сил України висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника України.