На Донбасі бойовики застосували заборонені мінськими домовленостями міномети (мапа боїв)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) з початку поточної доби, 18 листопада, збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє штаб ООС.

Гібридна армія обстріляла позиції українських підрозділів із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

По позиціях українських військовослужбовців російські окупаційні війська здійснили п'ять обстрілів у районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ», а саме:

неподалік Кримського,

неподалік Луганського,

двічі біля Новотошківського,

неподалік Травневого.

У районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» противник також здійснив три обстрілу по позиціях Об'єднаних сил: двічі у Новомихайловки і неподалік Лебединського.

«Протягом поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано», - йдеться у повідомленні.

Натиснути на зображення для збільшення

Мапа боїв: mediarnbo.org

При цьому, за даними Головного управління розвідки Міноборони, командування ЗС РФ посилює передові підрозділи з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ, у т.ч. за рахунок російських кадрових військовослужбовців та найманців, які призиваються повторно для уникнення кримінальної відповідальності за злочини, скоєні після звільнення зі служби.

При цьому із зазначеними особами перед направленням на передову проводяться інструктажі з врученням розроблених російськими пропагандистами спеціальних пам’яток щодо порядку поведінки у разі необхідності спілкування з представниками Місії ОБСЄ та міжнародних ЗМІ.

Водночас через неконтрольовані Україною ділянки кордону продовжується постачання зброї, боєприпасів і пально-мастильних матеріалів на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.

Як повідомлялось, російські окупаційні війська обстріляли позиції українців неподалік Новомихайлівки.

Також нагадаємо, що бойовики за минулу добу 16 разів обстріляли українських військових на Донбасі. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також ПТРК, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.