У Харкові правоохоронці перевіряли «замінування» 38 медичних установ



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Для перевірки повідомлень про «замінування» виїжджали слідчо-оперативні групи та працівники вибухотехнічного управління харківської поліції

Інформація про мінування медичних закладів Харкова не підтвердилась.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

Як відомо, 14 червня до поліції надійшло повідомлення про закладення вибухівки в усіх лікарнях міста.

Для перевірки повідомлень на місця подій виїжджали слідчо-оперативні групи та працівники вибухотехнічного управління харківської поліції.

Зазначається, що всього фахівці оглянули понад 130 тисяч кв. метрів приміщень та більше 116 тисяч кв. метрів прилеглої території.

Під час ретельного обстеження 38 медичних установ та прилеглої території жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили.

«За даними фактами відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 10 років тюремного ув’язнення», - заявили в поліції.

Нагадаємо, радник міністра внутрішніх справ Іван Стойко повідомив, що значна частина повідомлень про «замінування» різних об'єктів у різних областях України надходять з Росії.