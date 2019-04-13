У Харкові спіймали «чорного» агітатора



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чоловік роздавав газети з чорним піаром проти певного кандидата.

Сьогодні, 13 квітня, у Харкові правоохоронці виявили чоловіка, який розповсюджував газети з агітацією проти кандидата на пост президента України.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

Повідомлення про те, що в переході станції метро проходить незаконна агітація політичними матеріалами, надійшла до поліції сьогодні, 13 квітня о 13:56.

За викликом виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції.

На місці події правоохоронці виявили 20-річного чоловіка, у якого вилучено 100 екземплярів газет з агітаційною інформацією проти певного кандидата.

Інформація про подію зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень.

Триває перевірка.

Нагадаємо, 11 квітня кандидати на пост президента Петро Порошенко та Володимир Зеленський посперечались у прямому ефірі телеканалу «1+1» через майбутні дебати. Після словесної перепалки шоумен кинув слухавку.

Олександр Ткаченко, генеральний директор групи «1+1 media», яка належить Ігорю Коломойському, заявив, що телеканал збирається подати до суду на Порошенка. Він наголосив, що причиною позову стануть звинувачення на адресу каналу та випадок, коли Порошенко «ганебно увірвався в ефір приватної кампанії, користуючись статусом глави держави».

Читайте також: