У Харкові спіймали «чорного» агітатора
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Розсилка
Чоловік роздавав газети з чорним піаром проти певного кандидата.Сьогодні, 13 квітня, у Харкові правоохоронці виявили чоловіка, який розповсюджував газети з агітацією проти кандидата на пост президента України.
Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.
Повідомлення про те, що в переході станції метро проходить незаконна агітація політичними матеріалами, надійшла до поліції сьогодні, 13 квітня о 13:56.
За викликом виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції.
На місці події правоохоронці виявили 20-річного чоловіка, у якого вилучено 100 екземплярів газет з агітаційною інформацією проти певного кандидата.
Інформація про подію зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень.
Триває перевірка.
Нагадаємо, 11 квітня кандидати на пост президента Петро Порошенко та Володимир Зеленський посперечались у прямому ефірі телеканалу «1+1» через майбутні дебати. Після словесної перепалки шоумен кинув слухавку.
Олександр Ткаченко, генеральний директор групи «1+1 media», яка належить Ігорю Коломойському, заявив, що телеканал збирається подати до суду на Порошенка. Він наголосив, що причиною позову стануть звинувачення на адресу каналу та випадок, коли Порошенко «ганебно увірвався в ефір приватної кампанії, користуючись статусом глави держави».