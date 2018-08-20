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    Кримінал

    Стрілянина у Харкові: патрульні намагалися вести перемовини з нападником

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    Стріляника у Харкові сталася у ніч на 20 серпня&nbsp; - Стрілянина у Харкові: патрульні намагалися вести перемовини з нападником
    Стріляника у Харкові сталася у ніч на 20 серпня 

    Дмитро Кірієнко отримав два вогнепальні поранення, які виявилися несумісні з життям

    Харківські патрульні намагалися вести перемовини зі стрілком під міською радою Харкова, але той почав стріляти у правоохоронців. Про це йдеться у повідомленні прес-служби патрульної поліції Харківської області у Facebook.

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    «Патрульні вели перемовини зі зловмисником, однак той почав стріляти по поліцейських. Дмитро Кірієнко отримав два вогнепальні поранення, які виявилися несумісні з життям. Від отриманих поранень він помер у лікарні», - зазначили у поліції.

    За їхньою інформацією, екіпаж Дмитра Кірієнка першим виїхав на виклик про стрілянину у будівлі міської ради.

    Нагадаємо, стрілянина під мерією Харкова сталася 20 серпня близько 00:37. Невстановлений чоловік відкрив стрілянину біля адміністративної будівлі Харківської міськради. Озброєний зловмисник стріляв по охоронцях установи та по патрульних, які прибули на місце події за викликом. Поліцейські застосували табельну зброю і знешкодили стрільця.

    У результаті події до лікарні з вогнепальними пораненнями були доставлені охоронець установи та патрульний поліцейський. Не зважаючи на зусилля медиків, правоохоронець помер. Інший поранений - у стабільному тяжкому стані.

     

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