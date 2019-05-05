У вбитого на Київщині поліцейського днями народився первісток



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Поліцейський Антон Павленко виріс у Баришівці, вчився у Луганському університеті внутрішніх справ

Як розповів родич поліцейського, цього року на Павленка вже було скоєно замах

Майор поліції Антон Павленко, якого застрелили біля кафе у Баришівці на Київщині, днями вперше став батьком, а у трагічну ніч святкував свій день народження.

Про це ТСН розповів вітчим поліцейського Анатолій Юрченко.

Зазначається, що 2 травня у поліцейського народився син – його дружина досі перебуває у лікарні. В ніч на неділю правоохоронець з друзями відзначав в кафе свій день народження та народження первістка.

Як розповів родич поліцейського, цього року на Павленка вже було скоєно замах. У січні в нього стріляли на подвір'ї будинку, в якому він мешкав. Тоді поліцейський дивом вижив - куля влучила у голову та сильно пошкодила ніс. Нападників тоді так і не знайшли.

Вітчим розповів, що Антон виріс у Баришівці, закінчив школу з золотою медаллю, а потім вчився у Луганському університеті внутрішніх справ. Проходив службу в зоні проведення ООС.

На посаду заступника начальника Баришівського відділку поліції прийшов у званні капітана і згодом отримав майора.

Нагадаємо, в ніч на 5 травня у Баришівці на Київщині невідомий застрелив заступника начальника Баришівського відділку поліції майора Антона Павленка. За даними ЗМІ, вбивство правоохоронця було замовним. Вбитий був 1987 року народження.