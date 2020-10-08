Чернівці не готові до опалювального сезону, – Каспрук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чернівці мають заборгованість за транспортування газу більше 22 млн, зазначив Каспрук

Чернівці не готові до початку опалювального сезону через значну заборгованість за транспортування газу.

Про це сьогодні у ефірі телеканалу NewsOne повідомив відсторонений від посади міського голови Чернівців Олексій Каспрук.

«Чернівці, як і багато інших українських міст, не готові до початку опалювального сезону. Місто не готове тільки з однієї причини – у нас заборгованість за транспортування газу більше 22 млн. Це непідйомна цифра ні для підприємства, ні зараз для міського бюджету», – повідомив Каспрук.

За його словами, теплокомуненерго отримує мільйонні платіжки за транспортування газу в той час, коли самого газу взагалі не використовує.

«Це ж не тільки людям приходять платіжки за транспортування газу, теплокомуненерго також. Підприємство не виробляє теплову енергію в Чернівцях у міжопалювальний період, у нас немає централізованого гарячого водопостачання, відповідно не споживає газу, а платіжки приходять – мільйонні», – сказав Олексій Каспрук.

За його словами, вирішити проблему можна лише на рівні центральної влади.

«Необхідно прийняти певні нормативні документи, які дозволили б списати чи реструктурувати борг, або змінити порядок нарахувань, щоб запустити цей процес поки не пізно. Бо буде холодно і вони тоді почнуть «героїчно« вирішувати цю проблему, яку самі штучно ж створили», – сказав Каспрук.

Він підкреслив, якщо опалювальний сезон не почнеться вчасно, всі питання у людей будуть до міської влади.

«Відгрібати» будуть міські голови, на яких будуть гримати кулаком як ви таке допустили. Вони не знають якого кольору стає телефон у міського голови, якщо пів дня немає води чи немає тепла. Він просто червоний. Прокльонів чуєш на покоління вперед. Ми усвідомлюємо, наскільки це важливо, на жаль, на печерських пагорбах не розуміють, чим треба займатися першочергово», – каже Олексій Каспрук.