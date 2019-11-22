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    На Вінниччині батько заробляв на зйомках «дорослого кіно» із власною донькою

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    На Вінниччині батько заробляв на зйомках «дорослого кіно» із власною донькою

    Правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у розбещенні малолітньої доньки

    Поліцейські управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, слідчого управління ГУНП у Вінницькій області, відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області ДКП НПУ за процесуального керівництва військової прокуратури Вінницького гарнізону викрили чоловіка  у розбещенні  його малолітньої доньки, створенні порнографічної продукції та продажу її через мережу Інтернет. 21 листопада підозрюваного затримано із залученням бійців КОРДу.

    Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повіфдомляє «Главком».

    У червні 2019 року слідчим управлінням ГУНП на підставі  інформації правоохоронних органів Австралійського союзу щодо розбещення малолітньої дитини, створенні та розповсюдженні у мережі Інтернет предметів порнографічного характеру  було розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 301 КК України.
    За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Юрія Педоса, в ході слідства здобуто докази, що 29-річний мешканець Вінниччини  протягом 2013-2014 рр. розбещував свою малолітню доньку, якій наразі 11 років,  створював відео- та фотоматеріали з ознаками дитячої порнографії та розповсюджував за винагороду через сайти в  мережі Інтернет.

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    На Вінниччині батько заробляв на зйомках «дорослого кіно» із власною донькою
    На Вінниччині батько заробляв на зйомках «дорослого кіно» із власною донькою
    На Вінниччині батько заробляв на зйомках «дорослого кіно» із власною донькою

    За місцем проживання підозрюваного на підставі ухвали суду проведено обшуки, в ході яких вилучено  речові докази злочинної діяльності: відеокамеру, фотоапарат, з допомогою яких виготовлялася порнопродукція,  ноутбуки, жорсткі диски, флеш-носії та інше.

    Підозрюваного затримано в процесуальному порядку згідно зі ст.208 КК України. Слідством подано клопотання до суду про взяття затриманого під варту.

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