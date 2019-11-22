На Вінниччині батько заробляв на зйомках «дорослого кіно» із власною донькою



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Правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у розбещенні малолітньої доньки

Поліцейські управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, слідчого управління ГУНП у Вінницькій області, відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області ДКП НПУ за процесуального керівництва військової прокуратури Вінницького гарнізону викрили чоловіка у розбещенні його малолітньої доньки, створенні порнографічної продукції та продажу її через мережу Інтернет. 21 листопада підозрюваного затримано із залученням бійців КОРДу.

Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повіфдомляє «Главком».

У червні 2019 року слідчим управлінням ГУНП на підставі інформації правоохоронних органів Австралійського союзу щодо розбещення малолітньої дитини, створенні та розповсюдженні у мережі Інтернет предметів порнографічного характеру було розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 301 КК України.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Юрія Педоса, в ході слідства здобуто докази, що 29-річний мешканець Вінниччини протягом 2013-2014 рр. розбещував свою малолітню доньку, якій наразі 11 років, створював відео- та фотоматеріали з ознаками дитячої порнографії та розповсюджував за винагороду через сайти в мережі Інтернет.

За місцем проживання підозрюваного на підставі ухвали суду проведено обшуки, в ході яких вилучено речові докази злочинної діяльності: відеокамеру, фотоапарат, з допомогою яких виготовлялася порнопродукція, ноутбуки, жорсткі диски, флеш-носії та інше.

Підозрюваного затримано в процесуальному порядку згідно зі ст.208 КК України. Слідством подано клопотання до суду про взяття затриманого під варту.