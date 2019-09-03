Мешканець Київщини створював порноролики за участю власних дітей (фото)



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На комп’ютері чоловіка кіберполіція виявила більше 150 ГБ порноконтенту за участю дітей Фото: Нацполіція

Відео порнографічного характеру за участю дітей продавали на закритих тематичних форумах

Працівники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими Головного слідчого управління та ювенальною превенцією Національної поліції України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України викрили 40-річного мешканця Київщини у розбещенні своїх малолітніх дітей - 5-річного хлопчика та 2-річної дівчинки, - а також створенні та розповсюдження у мережі порнографічного відео. Про це повідомляє Департамент кіберполіції України.

Поліцейські встановили, що знімати відео чоловік розпочав з моменту народження першої дитини. Останні півтора роки він заробляв тим, що продавав відзнятий матеріал у мережі. Порнографічні відео за участю власних дітей він оцінив в 100 доларів США за одиницю.

Для поширення інформації про продаж подібних відео зловмисник реєструвався на тематичних форумах та розміщував оголошення на різноманітних закритих майданчиках. Оплату отримував, виключно використовуючи електронні гаманці та криптовалюту, для унеможливлення його ідентифікації.

За місцем проживання родини поліція провела обшук. Під час попереднього огляду техніки, яка знаходилася в квартирі, працівники кіберполіції виявили близько 150 ГБ порноконтенту за участю дітей. Також виявлено додатковий жорсткий диск, на якому зберігалося близько 1 ТБ подібного контенту. Техніку вилучено та направлено на експертизу.

Подію кваліфіковано за ч.4 ст.301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.

Мешканця Київщини затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому загрожує до десяти років ув’язнення.