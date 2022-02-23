Надзвичайний стан: Кличко розповів, які обмеження встановлять у Києві
Комендантську годину наразі в Києві не запроваджують, але, пересуваючись містом, у кожного має бути при собі посвідчення особи
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про особливості запровадження надзвичайного стану в столиці. Про це Кличко заявив під час термінового онлайн-брифінгу.
Нагадаємо, 23 лютого Верховна Рада України ухвалила Постанову про затвердження Указу президента України про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України.
«Сьогодні ввечері Верховна Рада ухвалила запровадження надзвичайного стану на всій території України. А Президент підписав відповідний Указ. До цього, вдень, таке рішення прийняла Рада національної безпеки та оборони України. Тільки що у нас завершилося засідання оперативного штабу міста Києва. Де ми обговорили необхідні рішення та заходи для впровадження надзвичайного стану в столиці. Надзвичайний стан в Києві, як і в усій Україні, запроваджується з нуля годин 24 лютого. Тобто – цієї ночі», – повідомив Віталій Кличко.
Він зазначив, що на території України діятимуть наступні заходи:
- Встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду (за потреби).
- Обмеження руху транспортних засобів та їх огляд (теж за потреби).
- Посилення охорони громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства.
- Заборона проведення масових заходів та страйків.
- Тимчасова або безповоротна евакуація людей з місць, небезпечних для проживання. З обовʼязковим наданням їм стаціонарних або тимчасових житлових приміщень.
- Запровадження комендантської години (за потреби).
- Перевірка документів, а в необхідних випадках – проведення особистого огляду, огляду речей, транспортних засобів, багажу і вантажів.
- Заборона призовникам, військовозобов’язаним та резервістам змінювати місце проживання без відома відповідних органів.
- Заборона виготовлення і розповсюдження інформаційних матеріалів, що можуть дестабілізувати ситуацію.
- Заборона роботи аматорських радіо-передавальних засобів та пристроїв.
- Особливі правила користування зв’язком та передачі інформації через комп’ютерні мережі (за потреби).
«Здійснення заходів по впровадженню і забезпеченню дії надзвичайного стану покладено на органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та відповідні військові командування, згідно з законом. Ці заходи діятимуть на всій території України протягом 30 днів», – сказав Кличко.
Окремо він повідомив про особливості цих заходів у Києві і про те, як вони будуть реалізовані.
Мер перелічив, які заходи безпеки діятимуть у столиці протягом найближчих 30 днів:
- комендантська година в столиці не встановлюється, але пересуваючись містом потрібно завжди мати при собі документ, що посвідчує особу;
- будуть взяті під охорону всі обʼєкти критичної інфраструктури міста;
- посилять охорону і обмежать доступ до приміщень всіх органів влади, розташованих в столиці
- робота дискотек, клубів та закладів громадського харчування дозволяється від 7 ранку до 23-ої години.
- на всіх основних вʼїздах в місто працюватимуть контрольно-пропускні пункти.
- буде посилена кібербезпека офіційних сайтів та інтернет-ресурсів органів міської влади та стратегічних установ і організацій
- особливий контроль запровадять за пасажирами на міських вокзалах та в аеропорту «Київ» імені Сікорського
- патрулювати вулиці, громадські місця, громадський транспорт правоохоронцям допомагатиме муніципальна охорона
- особлива увага буде приділена безпеці навчальних закладів – шкіл та дитячих садочків.
Мер також звернувся до киян і закликав їх до спокою і витримки.
«Місто живе і працює. Але в нинішній ситуації і в умовах загрози ми повинні бути пильними, згуртованими. Дотримуватись законності і порядку. Ми повинні бути готовими в будь-який момент захищати свої домівки, родини, своє місто і країну. Всі разом!» – наголосив Віталій Кличко.
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