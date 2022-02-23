Надзвичайний стан: Кличко розповів, які обмеження встановлять у Києві

Комендантську годину наразі в Києві не запроваджують, але, пересуваючись містом, у кожного має бути при собі посвідчення особи

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про особливості запровадження надзвичайного стану в столиці. Про це Кличко заявив під час термінового онлайн-брифінгу.

Нагадаємо, 23 лютого Верховна Рада України ухвалила Постанову про затвердження Указу президента України про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України.

«Сьогодні ввечері Верховна Рада ухвалила запровадження надзвичайного стану на всій території України. А Президент підписав відповідний Указ. До цього, вдень, таке рішення прийняла Рада національної безпеки та оборони України. Тільки що у нас завершилося засідання оперативного штабу міста Києва. Де ми обговорили необхідні рішення та заходи для впровадження надзвичайного стану в столиці. Надзвичайний стан в Києві, як і в усій Україні, запроваджується з нуля годин 24 лютого. Тобто – цієї ночі», – повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що на території України діятимуть наступні заходи:

Встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду (за потреби).

Обмеження руху транспортних засобів та їх огляд (теж за потреби).

Посилення охорони громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства.

Заборона проведення масових заходів та страйків.

Тимчасова або безповоротна евакуація людей з місць, небезпечних для проживання. З обовʼязковим наданням їм стаціонарних або тимчасових житлових приміщень.

Запровадження комендантської години (за потреби).

Перевірка документів, а в необхідних випадках – проведення особистого огляду, огляду речей, транспортних засобів, багажу і вантажів.

Заборона призовникам, військовозобов’язаним та резервістам змінювати місце проживання без відома відповідних органів.

Заборона виготовлення і розповсюдження інформаційних матеріалів, що можуть дестабілізувати ситуацію.

Заборона роботи аматорських радіо-передавальних засобів та пристроїв.

Особливі правила користування зв’язком та передачі інформації через комп’ютерні мережі (за потреби).

«Здійснення заходів по впровадженню і забезпеченню дії надзвичайного стану покладено на органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та відповідні військові командування, згідно з законом. Ці заходи діятимуть на всій території України протягом 30 днів», – сказав Кличко.

Окремо він повідомив про особливості цих заходів у Києві і про те, як вони будуть реалізовані.

Мер перелічив, які заходи безпеки діятимуть у столиці протягом найближчих 30 днів:

комендантська година в столиці не встановлюється, але пересуваючись містом потрібно завжди мати при собі документ, що посвідчує особу;

будуть взяті під охорону всі обʼєкти критичної інфраструктури міста;

посилять охорону і обмежать доступ до приміщень всіх органів влади, розташованих в столиці

робота дискотек, клубів та закладів громадського харчування дозволяється від 7 ранку до 23-ої години.

на всіх основних вʼїздах в місто працюватимуть контрольно-пропускні пункти.

буде посилена кібербезпека офіційних сайтів та інтернет-ресурсів органів міської влади та стратегічних установ і організацій

особливий контроль запровадять за пасажирами на міських вокзалах та в аеропорту «Київ» імені Сікорського

патрулювати вулиці, громадські місця, громадський транспорт правоохоронцям допомагатиме муніципальна охорона

особлива увага буде приділена безпеці навчальних закладів – шкіл та дитячих садочків.

Мер також звернувся до киян і закликав їх до спокою і витримки.

«Місто живе і працює. Але в нинішній ситуації і в умовах загрози ми повинні бути пильними, згуртованими. Дотримуватись законності і порядку. Ми повинні бути готовими в будь-який момент захищати свої домівки, родини, своє місто і країну. Всі разом!» – наголосив Віталій Кличко.

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