У Харкові троє чоловіків побили трансгендерну жінку



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У лікарні трансгендерній жінці зробили операцію Фото: Правозахисний ЛГБТ Центр «Наш світ»

Постраждала викликала поліцію, проте до приїзду правоохоронців нападникам вдалося втекти

Жінка трансгендер була побита в Харкові. На неї напали троє чоловіків. Інцидент стався понад місяць тому, але відомо про це стало тільки зараз.

Про це розповів експерт правозахисного ЛГБТ-центру «Наш світ» Андрій Зінченко, передає hromadske.

«Біля сигаретного кіоску до жінки-трансгендера звернулося троє чоловіків. Спочатку вони звернулися, як до дівчини, вона відповіла. Вони зрозуміли, що «щось не так», можливо з голосом. Почали ображати. Потім її штовхнули, кілька разів ударили в обличчя, зламали ніс. У неї пішла кров», - повідомив Андрій Зінченко.

Постраждала викликала поліцію, проте до приїзду правоохоронців нападникам вдалося втекти.

«Швидка забрала дівчину в лікарню, їй там зробили операцію. Вона пролежала в лікарні кілька днів. До неї приходили поліцейські з Київського райвідділу Харкова брати свідчення», - додав Зінченко.

У перші дні після нападу постраждалу відправили на судово-медичну експертизу. Андрій Зінченко зазначив, що жінка сфотографувала рапорт поліції з показаннями, які у неї брали в лікарні. За словами правозахисника, рапорт «досить убогий», і в ньому немає інформації про те, що напад стався через упередження щодо сексуальної орієнтації. У центр «Наш світ» жінка звернулася 25 травня, зараз їй шукають адвоката.

Нагадаємо, 5 травня ЛГБТ-правозахисники повідомили, що на Житомирщині напередодні травневих свят жорстоко побили хлопця, який на сайті знайомств домовився про побачення з іншим хлопцем. За словами правозахисників, постраждалого з тяжкими травмами госпіталізували до медзакладу.