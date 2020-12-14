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    У Харкові вночі горіла дев’ятиповерхівка, загинули двоє людей

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    Вогнеборці виявили тіла двох загиблих людей - У Харкові вночі горіла дев’ятиповерхівка, загинули двоє людей
    Вогнеборці виявили тіла двох загиблих людей
    Фото: ДСНС

    Під час гасіння пожежі було евакуйовано 12 людей

    У Харкові внаслідок пожежі у житловому дев’ятиповерховому будинку загинули дві людини. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС України в Харківській області.

    «Сьогодні, 14 грудня, о 3:57 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в дев’ятиповерховому житловому будинку на вул. Академіка Вальтера, 7», - йдеться в повідомленні.

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    У Харкові вночі горіла дев’ятиповерхівка, загинули двоє людей
    У Харкові вночі горіла дев’ятиповерхівка, загинули двоє людей

    Загоряння сталося в квартирі на сьомому поверсі. У приміщенні горіли домашні речі на площі 40 кв. м.

    У квартирі бійці ДСНС знайшли тіла двох загиблих людей, особи яких встановлюються. Було евакуйовано 12 мешканців.

    Пожежу ліквідували о 6:57.

    До робіт з пожежогасіння залучались 35 чоловік особового складу ДСНС та дев'ять одиниць основної та спеціальної пожежної техніки.

    Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

    Теги: Харків пожежа ДСНС
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