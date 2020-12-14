У Харкові вночі горіла дев’ятиповерхівка, загинули двоє людей

Під час гасіння пожежі було евакуйовано 12 людей

У Харкові внаслідок пожежі у житловому дев’ятиповерховому будинку загинули дві людини. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС України в Харківській області.

«Сьогодні, 14 грудня, о 3:57 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в дев’ятиповерховому житловому будинку на вул. Академіка Вальтера, 7», - йдеться в повідомленні.

Загоряння сталося в квартирі на сьомому поверсі. У приміщенні горіли домашні речі на площі 40 кв. м.

У квартирі бійці ДСНС знайшли тіла двох загиблих людей, особи яких встановлюються. Було евакуйовано 12 мешканців.

Пожежу ліквідували о 6:57.

До робіт з пожежогасіння залучались 35 чоловік особового складу ДСНС та дев'ять одиниць основної та спеціальної пожежної техніки.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.