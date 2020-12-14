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    Холодний тиждень для столичних рятувальників був «гарячим»: понад 100 пожеж

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    Пожежа на<span>&nbsp;бульварі Тараса Шевченка, 38/40, 12 грудня</span> - Холодний тиждень для столичних рятувальників був «гарячим»: понад 100 пожеж
    Пожежа на бульварі Тараса Шевченка, 38/40, 12 грудня
    Фото: ДСНС

    На пожежа у Києві за тиждень загинули дві особи

    Минулого тижня,з 7 по 13 грудня, пожежно-рятувальними підрозділами Київського гарнізону здійснено 222 виїзди. Столичні вогнеборці ліквідували 102 пожежі та 11 аварій. На пожежах загинуло дві особи, врятовано троє осіб. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Для надання допомоги громадянам рятувальні підрозділи задіювались 12 разів, ще 27 – для допомоги іншим службам столиці.

    Протягом тижня на водних об’єктах Києва загинула одна особа. Всього з початку 2020 року на водних об'єктах врятовано 10 осіб та загинуло 44 особи, а саме: на р. Дніпро - 16 осіб, на озерах - 16 осіб, на інших водоймах міста - 12 осіб.

    Протягом даного періоду підрозділи гарнізону виїжджали для спільного відпрацювання з МВС, СБУ інформації щодо мінування об’єктів міста 4 рази та 1 раз на виявлення підозрілого предмету. Всього за 2020 рік здійснено 370 таких виїздів.

    Нагадаємо, у неділю в центрі Києва сталася масштабна пожежа: горів готель (відео, фото).

    Також у Києві згоріло кафе, охоронця госпіталізували з опіками.

    13 грудня пізно ввечері У Києві загорівся дах вітамінного заводу на вулиці Копиловській, 38. Про наслідки пожежі поки невідомо.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники
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