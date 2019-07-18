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    У Харкові за день «замінували» 56 об’єктів

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    У Харкові за день «замінували» 56 об’єктів

    В списку «замінованих» будівель опинилися готелі, медустанови, житлові будинки

    У Харкові в четвер, 18 липня, поліцейські перевіряють інформацію щодо замінування 56 об’єктів.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

    «Повідомлення про закладення вибухівки в 5 готелях, 21 житловому будинку, 22 торговельних закладах та 8 медичних установах надійшли до поліції 18 липня», - заявили в поліції.

    Зазначається, що за адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління. Проводилися евакуація громадян, огляд приміщень та прилеглої території.

    Нагадаємо, 12 липня у Кривому Розі до правоохоронців надійшло повідомлення про закладення вибухівки у лікарнях, дитячих садках, на вокзалі та у будинку батьків президента Володимира Зеленського.

    5 липня від аноніма надійшло повідомлення про замінування у Києві усіх торговельних центрів, гіпермаркетів, центрального залізничного вокзалу та автовокзалу.

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