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    У Херсоні на будівництві шляхопроводу використали унікальну технологію (фото)

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    Залито першу плиту в Україні довжиною майже 100 метрів - У Херсоні на будівництві шляхопроводу використали унікальну технологію (фото)
    Залито першу плиту в Україні довжиною майже 100 метрів
    Фото з відкритих джерел

    Будівництво шляхопроводу почалося в 2006 році, але з 2013 року він перейшов у статус довгобуду

    У Херсоні на будівництві шляхопроводу по проспекту Адмірала Сенявіна вулиці Залаегерсег вперше в Україні забетонували 100-метрову захватку. Про це повідомляє Херсонська ОДА.

    Шляхопровід зводять у рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

    «Залито першу плиту в Україні довжиною майже 100 метрів. Роботи велися протягом суботи та неділі», розповів голова Херсонської ОДА Сергій Козир.

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    У Херсоні на будівництві шляхопроводу використали унікальну технологію (фото)

    Ширина проїзної частини шляхопроводу без врахування тротуарів становитиме 11 метрів, що, за словами керівника ПрАТ «Укратоменергобуд» Романа Ходіна, враховує перспективу розвитку міста на 50-100 років уперед.

    «Все робиться, як раніше, за нормами, плюс зверху дається 50% запасу. Є допустима норма, котра вказана в усіх нормативних базах. Зверху дається ще 50% навантаження. Плюс ще йде додатковий ряд під розвиток міста. Ширина проїзду в нас розрахована на три полоси, а буде дві. Але за мірою розвитку міста та збільшення трафіку ширина дозволить вільно додати ще одну полосу», розповів він.

    Будівництво шляхопроводу почалося в 2006 році, але з 2013 року він перейшов у статус довгобуду. Роботи активізувалася тільки після того, як міст включили до програми Зеленського «Велике будівництво».

    Наразі на шляхопроводі щодня працюють до 150 осіб. Роботи йдуть цілодобово. Будівельна готовність об'єкту оцінюється у 77%. А відкрити рух його першою чергою Козир обіцяє вже до Дня Незалежності. Будівельники, за його словами, вкладаються у графік.

    Додамо, «Велике будівництво» виявилося не таким вже і великим. На Волині люди, не дочекавшись президентської програми, почали самотужки будувати дороги з власні гроші. Поки що назбирали гроші лише на те, щоб хоча б привести до ладу неасфальтовані шляхи.

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    Теги: будівництво Херсонщина Володимир Зеленський
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    У Херсоні на будівництві шляхопроводу використали унікальну технологію (фото)