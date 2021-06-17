У Херсоні на будівництві шляхопроводу використали унікальну технологію (фото)

Будівництво шляхопроводу почалося в 2006 році, але з 2013 року він перейшов у статус довгобуду

У Херсоні на будівництві шляхопроводу по проспекту Адмірала Сенявіна – вулиці Залаегерсег вперше в Україні забетонували 100-метрову захватку. Про це повідомляє Херсонська ОДА.

Шляхопровід зводять у рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

«Залито першу плиту в Україні довжиною майже 100 метрів. Роботи велися протягом суботи та неділі», – розповів голова Херсонської ОДА Сергій Козир.

Ширина проїзної частини шляхопроводу без врахування тротуарів становитиме 11 метрів, що, за словами керівника ПрАТ «Укратоменергобуд» Романа Ходіна, враховує перспективу розвитку міста на 50-100 років уперед.

«Все робиться, як раніше, за нормами, плюс зверху дається 50% запасу. Є допустима норма, котра вказана в усіх нормативних базах. Зверху дається ще 50% навантаження. Плюс ще йде додатковий ряд під розвиток міста. Ширина проїзду в нас розрахована на три полоси, а буде дві. Але за мірою розвитку міста та збільшення трафіку ширина дозволить вільно додати ще одну полосу», – розповів він.

Будівництво шляхопроводу почалося в 2006 році, але з 2013 року він перейшов у статус довгобуду. Роботи активізувалася тільки після того, як міст включили до програми Зеленського «Велике будівництво».

Наразі на шляхопроводі щодня працюють до 150 осіб. Роботи йдуть цілодобово. Будівельна готовність об'єкту оцінюється у 77%. А відкрити рух його першою чергою Козир обіцяє вже до Дня Незалежності. Будівельники, за його словами, вкладаються у графік.

Додамо, «Велике будівництво» виявилося не таким вже і великим. На Волині люди, не дочекавшись президентської програми, почали самотужки будувати дороги з власні гроші. Поки що назбирали гроші лише на те, щоб хоча б привести до ладу неасфальтовані шляхи.

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