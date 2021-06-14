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    Відновлено зруйнований окупантами шляхопровід на Донеччині (фото)

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    Відновлення інфраструктури у прифронтових районах Донбасу продовжується - Відновлено зруйнований окупантами шляхопровід на Донеччині (фото)
    Відновлення інфраструктури у прифронтових районах Донбасу продовжується
    Фото: Укравтодор/Facebook

    Довжина відбудованого згідно з міжнародними стандартами шляхопроводу через залізничну колію становить 42,85 погонних метра

    На Донеччині в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» відбудували та відкрили рух шляхопроводом, який був зруйнований внаслідок російської військової агресії. Про це повідомляє пресслужба Укравтодору.

    «Відновлення інфраструктури у прифронтових районах Донбасу продовжується. Міст між Бахмутом та Світлодарськом, який зруйнували під час бойових дій у 2014 році, вже з розміткою», – йдеться у повідомленні.

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    Відновлено зруйнований окупантами шляхопровід на Донеччині (фото)
    Відновлено зруйнований окупантами шляхопровід на Донеччині (фото)
    Відновлено зруйнований окупантами шляхопровід на Донеччині (фото)
    Відновлено зруйнований окупантами шляхопровід на Донеччині (фото)
    Відновлено зруйнований окупантами шляхопровід на Донеччині (фото)
    Відновлено зруйнований окупантами шляхопровід на Донеччині (фото)
    Відновлено зруйнований окупантами шляхопровід на Донеччині (фото)

    Довжина відбудованого згідно з міжнародними стандартами шляхопроводу через залізничну колію становить 42,85 погонних метра. Ремонт штучної споруди на автошляху М-03 Київ – Харків – Довжанський (км 730+554) біля ст. Роти, розпочали у вересні 2020 року.

    У період, коли споруда була зруйнована, об’їзд здійснювався дорогами місцевого значення. Це завдавало значних незручностей водіям. Наразі можна безпечно та комфортно дістатись населених пунктів Луганське, Миронівський та Світлодарськ.

    Додамо, що театральна площа біля Національної опери України імені Т. Г. Шевченка в Києві буде відремонтована в рамках президентської програми «Велике будівництво». Завершити роботи планується до святкування 30-річчя Незалежності України.

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    Теги: дороги будівництво Україна
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    Відновлено зруйнований окупантами шляхопровід на Донеччині (фото)