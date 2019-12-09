У Херсоні пограбували суддю адмінсуду
Зловмисники вкрали ювелірні вироби та гроші на суму приблизно 100 тисяч гривень
У Херсоні зловмисники обікрали квартиру судді Херсонського Адміністративного суду.
Про це повідомили у правоохоронних органах.
Як зазначається, інцидент трапився у суботу, 7 грудня. А саме, зловмисники залізли до квартири судді на першому поверсі через вікно у той час, як господар помешкання був відсутній.
За попередньою інформацією, крадії винесли з квартири ювелірні вироби та гроші. Загальна сума збитку становить приблизно 100 тисяч гривень.
Наразі за цим фактом було розпочато досудове розслідування за статтею 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, раніше у Києві на парковці біля ринку зловмисник обікрав суддю апеляційного суду, вихопивши з автомобіля сумку з грошима та документами.
Джерело: УНН