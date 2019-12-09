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    У Херсоні пограбували суддю адмінсуду

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    У Херсоні пограбували суддю адмінсуду

    Зловмисники вкрали ювелірні вироби та гроші на суму приблизно 100 тисяч гривень

    У Херсоні зловмисники обікрали квартиру судді Херсонського Адміністративного суду.

    Про це повідомили у правоохоронних органах.

    Як зазначається, інцидент трапився у суботу, 7 грудня. А саме, зловмисники залізли до квартири судді на першому поверсі через вікно у той час, як господар помешкання був відсутній.

    За попередньою інформацією, крадії винесли з квартири ювелірні вироби та гроші. Загальна сума збитку становить приблизно 100 тисяч гривень.

    Наразі за цим фактом було розпочато досудове розслідування за статтею 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, раніше у Києві на парковці біля ринку зловмисник обікрав суддю апеляційного суду, вихопивши з автомобіля сумку з грошима та документами.

    Джерело: УНН

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