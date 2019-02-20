У Херсоні скоєно розбійний напад на бізнесмена



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Четверо невідомих балаклавах напали на підприємця, коли він загнав автомобіль у гараж на подвір’ї власного будинку, згодом напали на його дружину

Невідомі у Херсоні скоїли розбійний напад на приватного підприємця та його дружину. Про це повідомили у правоохоронних органах.

Четверо невідомих балаклавах напали на підприємця, коли він загнав автомобіль у гараж на подвір’ї власного будинку. Нападники побили та зв’язали чоловіка. Після чого затягли його до будинку де напали на дружину господаря.

Побиття та погроз господарі повідомили зловмисникам де зберігаються гроші та цінні речі.

Загалом зловмисникам вдалося заволодіти коштами на загальну суму понад $140 тисяч, а також ювелірними виробами та монетами. Забравши награбоване нападники зникли у невідомому напрямку.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 187 КК України (розбій).

Триває досудове розслідування.

Джерело: УНН