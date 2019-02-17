У центрі Києва стався конфлікт між групою молодиків арабської зовнішності та чоловіком - ЗМІ



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Фото: kiev.informator.ua

Все могло початися через чоловічу гідність хлопців, яку нібито було порушено

У неділю, 17 лютого, в центрі Києва група невідомих напала на чоловіка. Хтось із молодих хлопців арабської зовнішності побив нетверезого нібито за те, що він зачепив чоловічу гідність хлопців. Потерпілий отримав серйозну травму голови, йому викликали «швидку» і надали першу допомогу, пише «Інформатор».

Інцидент стався близько 4:30.

За словами постраждалого, він виходив із закладу Famous, яке знаходиться на території Arena City за адресою вулиця Велика Васильківська, 5. На вулиці на нього налетів хлопець і з усієї сили вдарив кулаком по обличчю. Від удару чоловіка «понесло» в сторону і на якийсь час він буквально «загубився в просторі».

Очевидці викликали поліцію, а до нападника стали підходити хлопці арабської зовнішності і емоційно щось обговорювати. Прибулі на місце співробітники поліції вилучили у можливого нападника сигнальний пістолет. Хоча, нападав чи насправді він, невідомо. Очевидці на момент прибуття правоохоронців розійшлися, а потерпілий особи свого кривдника не побачив.

За даними видання, група хлопців східної зовнішності була дуже агресивно налаштована по відношенню до потерпілого, вони погрожували, що проломлять йому голову і кричали на людей, які намагалися зняти те, що відбувається на відео. Крім того, один з компанії, повідомив поліцейським, що він «спілкується з впливовими людьми і ні йому, ні його друзям проблеми не потрібні». У можливого нападника дозволу на використання зброї при собі не було, але він стверджував, що в принципі воно є, а п'яного чоловіка він не чіпав.

Мовляв, той сам на кого-то нарвався, а тепер хоче все повісити на невинного. «Розборки» на підвищених тонах відбувалися понад півтори години. Правоохоронці затримали ймовірного ініціатора конфлікту, який мав при собі зброю. А потерпілому медики надали першу допомогу і госпіталізували з травмами голови і гематомою на оці. Чоловік не заперечував, що п'яний, але сказав, що нікому не бажав зла і просто йшов додому. Він повідомив, що після того, як прийде в себе, напише заяву на всю групу агресивно налаштованих молодиків і буде домагатися того, щоб їх покарали.

На місці працювали три групи патрульних, «швидка» і слідчо-оперативна група. Деталі події встановлюються.