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    Заступник голови облради розповів, коли звільнять Херсон

    Херсон тимчасово окупований російськими окупантами - Заступник голови облради розповів, коли звільнять Херсон
    Херсон тимчасово окупований російськими окупантами
    фото з відкритих джерел

    Юрій Соболевський наголосив, що ситуація змінюється щоденно

    Заступник голови Зерсонської облради Юрій Соболевський прокоментував чисельні новини про швидке звільнення Херсона та області ЗСУ. Соболевський пояснив, що потрібно робити дуже обережні прогнози та слідкувати за ситуацією.

    «Спробую відповісти одразу всім, хто сьогодні задає питання, чи правда, що Херсон звільнять сьогодні-завтра? І так і ні. Те, що випущено і випущено найближчим часом, безумовно! Що буде сьогодні-завтра? – на жаль, ще ні. Ми всі чудово розуміємо, що незважаючи на блискучу роботу Збройних Сил України, на багатьох ділянках фронту ситуація досі дуже важка. Нам усім потрібно бути терплячими. Все буде Україна!», – написав він.

    Нагадаємо, що, за даними Генерального штабу Збройних сил у Херсоні загарбники розпочали заміну військових підрозділів на підрозділи росгвардії та поліції.

    Разом з тим Херсон продовжує чинити опір окупантам. Містяни постійно виходять на проукраїнські мітинги, а місцева влада відмовляється від співпраці з росіянами.

    Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболєвський записав емоційне послання ворожим військам.

    Раніше повідомлялося, що російські агресори викрали гендиректора Херсонського облмуздрамтеатру, президента міжнародного театрального фестивалю «Мельпомена Таврії», голову Євразійської театральної асоціації Олександра Книгу

    Нагадаємо, нещодавно у Херсоні окупанти відкрили вогонь і закидали гранатами мирних людей (відео).

    Також у Херсоні ліквідований помічник колаборанта.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Херсон окупація #stoprussia
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    Заступник голови облради розповів, коли звільнять Херсон