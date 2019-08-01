У Херсоні вже «замели сліди» вчорашньої акції проти вбивць Гандзюк



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Акція в день річниці нападу на Гандзюк у Херсоні Фото: Радіо Свобода

Затерті написи, що були зроблені 31 липня активістами на стіні адмінбудівлі, де розташована облрада та обладміністрація у Херсоні

У Херсоні зі стіни будівлі ГУ Нацполіції області зникла табличка «вулиця Катерини Гандзюк, 4», яку 31 липня прикріпили представники руху «Хто замовив Катю Гандзюк» у річницю нападу на активістку.

Про це повідомляє Укрінформ.

Начальник відділу комунікації поліції області Ірина Атаманенко заявила, що поліція табличку не знімала.

«За попередньою інформацією, вночі зняли табличку зі стіни невідомі, ми з’ясовуємо», - сказала Атаманенко.

Також вже затерті написи, що були зроблені 31 липня активістами на стіні адмінбудівлі, де розташована облрада та обладміністрація.

Як стало відомо, написи зі стіни облради та ОДА відмивали два працівники відділу господарського забезпечення ОДА.

«Відмити до кінця такі написи не можна, тому ще будуть шпаклювати і фарбувати. Наразі ще треба придбати шпаклівку, а це бюджетні кошти, тому процедура потребує певного часу», - пояснили в ОДА.

Нагадаємо, у Херсоні пройшла акція «Вбивці Катерини Гандзюк мають бути покарані!», учасники якої вимагали притягти до відповідальності організаторів і замовників вбивства активістки.

Вони побували біля будинків фігуранта справи Ігоря Павловського та колишнього заступника голови Херсонської облдержадміністрації Євгена Рищука, де залишили графіті з зображенням Гандзюк та написи «Тут живе вбивця».

Дії мітингувальників у Херсоні, які провели ряд акцій в день річниці нападу на Катерину Гандзюк, поліція кваліфікувала, як хуліганство.

«Під час акцій учасники застосовували димові шашки, фаєри, піротехнічні засоби та розмальовували стіни будівель різними написами», - заявили в поліції.