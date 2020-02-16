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    Події в Україні

    У Хмельницькому через пожежу в багатоповерхівці евакуювали понад 40 людей

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    Пожежа виникла у житловій кімнаті квартири на першому поверсі п&rsquo;ятиповерхового житлового будинку - У Хмельницькому через пожежу в багатоповерхівці евакуювали понад 40 людей
    Пожежа виникла у житловій кімнаті квартири на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку

    Під час пожежі врятовано трьох дітей

    У Хмельницькому через пожежу у квартирі п’ятиповерхового будинку евакуювали 42 людини.

    Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Хмельницькій області.

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    «15 лютого о 20:10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у квартирі п’ятиповерхового житлового будинку на вулиці Довженка в обласному центрі», – сказано у повідомленні.

    По прибуттю на місце виклику було встановлено, що пожежа виникла у житловій кімнаті квартири на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.

    Завдяки оперативним діям рятувальників на пожежі було врятовано трьох дітей з верхніх поверхів та 42 людини евакуйовано із сусідніх квартир.

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    Пожежу площею 12 кв.м. локалізовано о 20:19, ліквідовано о 20:20.

    Нагадаємо, під Києвом у дворі будинку вщент згоріли дві автівки.

    Як повідомлялося, на Бессарабці згорів автомобіль.

    пожежа автомобіль час
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