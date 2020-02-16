У Хмельницькому через пожежу в багатоповерхівці евакуювали понад 40 людей



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Пожежа виникла у житловій кімнаті квартири на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку

Під час пожежі врятовано трьох дітей

У Хмельницькому через пожежу у квартирі п’ятиповерхового будинку евакуювали 42 людини.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Хмельницькій області.

«15 лютого о 20:10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у квартирі п’ятиповерхового житлового будинку на вулиці Довженка в обласному центрі», – сказано у повідомленні.

По прибуттю на місце виклику було встановлено, що пожежа виникла у житловій кімнаті квартири на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.

Завдяки оперативним діям рятувальників на пожежі було врятовано трьох дітей з верхніх поверхів та 42 людини евакуйовано із сусідніх квартир.

Пожежу площею 12 кв.м. локалізовано о 20:19, ліквідовано о 20:20.

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