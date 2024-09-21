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У ГУР з'явилася унікальна операційна

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
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У ГУР з'явилася унікальна операційна
До України цей бокс приїхав з Норвегії, його вартість – близько ста тисяч євро
фото з відкритих джерел

Життя українських розвідників тепер рятують прямо під час завдань

Реанімаційний мобільний контейнер для надання першої допомоги тепер є на озброєнні медиків Головного управління розвідки.

Це справжня операційна станція «на колесах», в якій можна проводити навіть складні хірургічні втручання.

До України цей бокс приїхав з Норвегії, його вартість – близько ста тисяч євро. Такий коштовний подарунок для ГУРа зробив бізнесмен та волонтер Олексій Владіміров. Він допомагає війську з перших днів вторгнення і давно знає, які саме потреби не завжди може покрити держава.

Цього разу Владіміров надав допомогу тим підрозділам, які виконують всі специфічні та особливі завдання у цій війні, про їхні втрати та поранення не завжди можна говорити публічно.

Тепер шанси на життя цих воїнів в рази вищі – військові лікарі зможуть оперативно рятувати тих, хто працює навіть в тилу ворога.

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Теги: розвідка волонтер військові поранення бізнесмен подарунок ГУР

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