Кореспондент Al Mayadeen в Сирії також повідомив про шість вибухів в околицях Масьяфа і західної частини Хами

Повідомляється, що ракети були запущені з півдня Лівану в напрямку східної і північної Сирії

Режим Асада заявив, що Ізраїль завдав 15 авіаударів по кількох містах Сирії, включаючи Дамаск, Хомс, Хаму і Тартус, унаслідок чого щонайменше чотири людини загинуло, 15 поранено. Про це повідомляє Al-Mayadeen.

За даними видання, внаслідок авіаударів по околицях міста Масяф у провінції Хама, загинуло чотири людини, щонайменше 15 отримали поранення.

«Ізраїльська агресія також спричинила значні пошкодження на трасі Масьяф-Ваді аль-Оюн, що, своєю чергою, призвело до сильної пожежі», – йдеться у повідомленні.

Наразі пожежні команди працюють над її локалізацією.

Кореспондент Al Mayadeen в Сирії також повідомив про шість вибухів в околицях Масьяфа і західної частини Хами, зазначивши, що сирійська ППО перехопила і відбила ізраїльські ракети, запущені в бік Тартуса і західної частини Хами.

Згідно з повідомленнями, ракети були запущені з півдня Лівану в напрямку східної і північної Сирії.

За інформацією Reuters, що посилається на два джерела регіональної розвідки, удари були завдані по великому військовому дослідницькому центру з виробництва хімічної зброї, розташованому неподалік від Місяфа. Вважається, що там знаходиться група іранських військових експертів, які займаються виробництвом зброї.

Нагадаємо, спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони завдали нищівного удару по російській базі в Сирії. Про це повідомляє Kyiv Post з посиланням на джерела в розвідці.

На відео спецпризначенці ГУР завдають комплексного удару по російській авіабазі в Сирії, знищуючи військову техніку через день після зустрічі російського диктатора Володимира Путіна із сирійським президентом Башаром Асадом. Зустріч відбулася у Кремлі 24 липня.

До слова, незмінний з 2000 року так званий президент Сирійської Арабської Республіки Башар аль-Асад потай перебрався до РФ і під особисті гарантії безпеки від Володимира Путіна мешкає в Петербурзі. Причиною від'їзду стало занепокоєння Асада власною безпекою через загрозу з боку Ірану, написала в неділю, 25 серпня 2024 року, Turkiye Gazetesi.