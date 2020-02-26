У iPhone і iPad знайшли небезпечну вразливість: дані користувачів виявилися під загрозою



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Особисті дані користувачів iPhone і iPad виявилися під загрозою

Крадіжка особистих даних відбувається абсолютно непомітно для власників iPhone і iPad

Програміст Томмі Миск (Tommy Mysk) виявив уразливість, яка дозволяє додаткам для iOS отримувати доступ до скопійованих в буфер обміну iPhone або iPad даними.

Детально про знахідку він повідомив в своєму блозі.

За інформацією Миска, дані буфера обміну можуть використовувати будь-які встановлені на iOS програми, в тому числі і шкідливі.

Це означає, що шахраї можуть отримати доступ практично до будь-якої особистої інформації користувача, під загрозою перебувають в тому числі дані банківських карт і паролі.

Як тільки користувач копіює фотографію, в буфері обміну виявляються не тільки саме зображення, а й усі ті дані, які збережені в його властивостях, пояснює програміст.

Наприклад, інформація про GPS-координати - користувач, сам не знаючи про це, видає своє місце розташування.

Програміст додав, що крадіжка особистих даних відбувається абсолютно непомітно для власників iPhone і iPad.

Миск впевнений, що у користувача необхідно запитувати дозвіл на використання інформації з буфера обміну (так само, як на доступ до камери або контактам).

Однак в Apple Миску відповіли, що не вважають виявлену ним проблему вразливістю і не планують її усувати.