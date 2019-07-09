  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Технології

    Експерти виявили в комп’ютерах Apple серйозну вразливість

    • Розсилка
    Експерти виявили в комп’ютерах Apple серйозну вразливість

    Вразливість загрожує близько 4 млн клієнтів Apple, які користуються сервісом для відеодзвінків Zoom

    Експерти виявили серйозну вразливість у комп’ютерах Apple Mac. За допомогою сервісу відеодзвінків Zoom зловмисники можуть отримати доступ до веб-камери користувачів. 

    Попри те, що компанія Apple вважається еталоном у сфері захисту персональних даних користувачів, іноді розробники з Купертіно допускають фатальні помилки.

    Однією з таких стала вразливість у комп’ютерах Mac, яку нещодавно виявив фахівець з кібербезпеки Джонатан Лейтсшух. Помилка в системі не просто може надати зловмисникам доступ до інформації користувача на комп’ютері, а дозволяє керувати його веб-камерою.

    За словами Лейтсшуха, вразливість загрожує близько 4 млн клієнтів Apple, які користуються сервісом для відеодзвінків Zoom. Ця програма встановлює веб-сервер на Mac, але запити на цей сервер можуть відправляти будь-які веб-сайти.

    «Хакери» можуть просто створити запрошення на відеоконференцію Zoom, при переході по якому у користувачів Mac автоматично увімкнеться камера. Важливо, що видалення шкідливого для Apple сервісу відеозв'язку може не вирішити проблему, — встановлений веб-сервер може скачати програму заново.

    У Zoom вважають вразливість «незначним ризиком» і пообіцяли виправити проблему в наступному оновленні сервісу.

    Джонатан Лейтсшух каже, що повідомив представникам Apple про цю проблему ще в березні 2019-го, але розробники каліфорнійського виробника гаджетів досі не змогли розв’язати цю проблему.

    Джерело: Новое Время

    Читайте також
    технології Apple
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ