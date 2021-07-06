У Ірані – вибух на нафтопроводі. Є жертви
У результаті вибуху вже відомо про трьох загиблих
В Ірані стався вибух на нафтопроводі «Чешмех-йе Хош» за 52 км на південь від міста Дехлоран у західній провінції Ілам.
Загинули щонайменше три людини, четверо постраждали. Про це інформує видання Mehr News.
Загиблі і поранені – місцеві робітники. Вони працювали на нафтопроводі, коли стався вибух. Нафтопровід «Чешмех-йе Хош»перекачує паливо в місто Ахваз на південному заході Ірану.
Міністр нафти Ірану Биджан Зангане закликав національну нафтову компанію негайно провести розслідування інциденту, а також допомогти пораненим робітникам і сім'ям загиблих.
Нагадаємо, у Румунії, поблизу міста Констанца, стався вибух на найбільшому в країні нафтопереробному заводі «Петромідія».