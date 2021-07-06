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    У Ірані – вибух на нафтопроводі. Є жертви

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    Перед вибухом працівники нібито інспектували мережу - У Ірані – вибух на нафтопроводі. Є жертви
    Перед вибухом працівники нібито інспектували мережу

    У результаті вибуху вже відомо про трьох загиблих

    В Ірані стався вибух на нафтопроводі «Чешмех-йе Хош» за 52 км на південь від міста Дехлоран у західній провінції Ілам.

    Загинули щонайменше три людини, четверо постраждали. Про це інформує видання Mehr News.

    Загиблі і поранені – місцеві робітники. Вони працювали на нафтопроводі, коли стався вибух. Нафтопровід «Чешмех-йе Хош»перекачує паливо в місто Ахваз на південному заході Ірану.

    Міністр нафти Ірану Биджан Зангане закликав національну нафтову компанію негайно провести розслідування інциденту, а також допомогти пораненим робітникам і сім'ям загиблих.

    Нагадаємо, у Румунії, поблизу міста Констанца, стався вибух на найбільшому в країні нафтопереробному заводі «Петромідія».

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    Теги: вибух Іран місто
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    У Ірані – вибух на нафтопроводі. Є жертви