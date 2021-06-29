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    Українець підірвав будинок польського подружжя на замовлення сусіда (фото)

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    Українець підірвав будинок польського подружжя на замовлення сусіда (фото)
    Фото: wyborcza.pl

    Поки подружжя поляків святкувало своє весілля у їхньому будинку пролунав вибух, який зруйнував частину стіни

    У Польщі в селі Соснов, біля Щеціна, 24-річний українець на замовлення поляка підірвав будинок подружжя, яке в той час святкувало своє весілля. Про це повідомляє Wyborcza.

    Інцидент стався вночі. Поки подружжя поляків святкувало своє весілля у їхньому будинку пролунав вибух, який зруйнував частину стіни. Спочатку вважалось, що все сталось через газ, проте згодом на місці події виявили пляшки із горючою речовиною.

    Родичі подружжя розповіли, що чоловік та жінки взяли помешкання в кредит три роки тому. Вони за цей час встигли зробити ремонт у будинку.

    У Польщі уже затримали двох підозрюваних у причетності до злочину. Один із них, за даними ЗМІ, – це 24-річний громадянин України. Його нібито найняв сусід подружжя, який хотів залякати пару.

    «Процесуальні дії, пов’язані з цим інцидентом, проводяться окружною прокуратурою в м. Кобез. Двох людей заарештували», – зазначила речниця окружної прокуратури в Щецині Аліція Макуговська-Кишка.

    Нагадаємо, у польському місті Познань на групу українців напав агресивний чоловік, один з українців від удару втратив свідомість. Про це повідомляє портал Epoznan.

    Напад стався у районі Стшешинського озера на пляжі.«Невідомий чоловік став кричати груп українців, щоб забиралися геть, вдарив одного з них ногою по голові так, що той втратив свідомість. Після нападу «герой» став тікати, але іншим відпочивальникам його вдалося упіймати» - розповів один з очевидців інциденту.

    Теги: вибух ЗМІ Польща кредит газ весілля напад будинок
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    Українець підірвав будинок польського подружжя на замовлення сусіда (фото)