Причетних до сумнівних оборудок з ремонтами вагонів, за які взялася СБУ, звільнено ще минулоріч, - «Укрзалізниця»

Ще в 4-му кварталі 2020 року низку посадових осіб філії «Пасажирська компанія», які відповідали за організацію ремонтів пасажирських вагонів, було звільнено

Служба безпеки України повідомила про викриття схеми постачання несертифікованої продукції для АТ «Укрзалізниця» на загальну суму понад 200 млн грн

Укрзалізниця сприятиме слідчим діям стосовно закупівлі у 2016 році неякісної продукції та перевірить рухомий склад, на який поставлялась продукція «під питанням». Відповідна заява з'явилася на сайті компанії.

Йдеться про те, що 22 червня 2021 року Служба безпеки України повідомила про викриття схеми постачання несертифікованої продукції для АТ «Укрзалізниця» на загальну суму понад 200 млн грн на матеріали для ремонту інтер’єру вагонів.

Проведено обшуки за місцями роботи і проживання учасників схеми.

«Під час слідчих дій виявлено технічну та фінансово-господарську документацію, яка підтверджує протиправну діяльність», - наголошують в СБ України.

За версією правоохоронців, ще у 2016 році представники держпідприємства та декількох комерційних структур організували схему придбання матеріалів, які не відповідають вимогам безпеки пасажирських перевезень та здійснювали поставки неякісних товарів з 2016 по 2019 роки.

«У взаємодії із СБУ АТ «Укрзалізниця» отримує інформацію щодо всіх деталей таких поставок, щоб якнайшвидше перевірити парк пасажирських вагонів, провести ретельні експертизи та переконатися в можливості безпечної експлуатації або ініціювати заміну неякісних матеріалів», - стверджують на підприємстві.

Окрім того, там заявляють, що «ще в 4-му кварталі 2020 року низку посадових осіб філії «Пасажирська компанія», які відповідали за організацію ремонтів пасажирських вагонів, було звільнено».

«АТ «Укрзалізниця» надасть повне сприяння, щоб визначити ступінь відповідальності кожного співробітника – і тих, що вже звільнені, і тих, що працюють на підприємстві, у випадку, якщо вони причетні до вказаних дій», - запевняють в УЗ.

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