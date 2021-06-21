У центрі Берліна невідомий влаштував стрілянину: є поранені

У Берліні три людини отримали важкі поранення в результаті стрілянини

Три людини поранені в результаті стрілнини в центрі Берліна

У центрі Берліна невідомий влаштував стрілянину, в результаті якої троє людей отримали важкі поранення, пише Bild.

Як повідомляє газета, інцидент стався в районі Веддінг біля бару на розі Мюллерштрассе і Трансваальштрассе. Невідомий зробив не менше десяти пострілів.

Постраждалим надали медичну допомогу, їх госпіталізували. Ще одна жінка пережила шок.

За інформацією видання, злочинець зник. В даний час його шукає поліція.

На місці стрілянини працюють озброєні правоохоронці, територія оточена.

Причини інциденту в даний час невідомі.

Розпочато розслідування інциденту.

Раніше повідомлялося, що в Харківській області сталася стрілянина на місці дорожньої події. Водій і два пасажири Toyota Camry, яка врізалася в стовп, атакували кийками та бруківкою свідків аварії та журналіста, який знімав подію.