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    У центрі Берліна невідомий влаштував стрілянину: є поранені

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    У Берліні три людини отримали важкі поранення в результаті стрілянини - У центрі Берліна невідомий влаштував стрілянину: є поранені
    У Берліні три людини отримали важкі поранення в результаті стрілянини
    Fabrizio Bensch/Reuters

    Три людини поранені в результаті стрілнини в центрі Берліна

    У центрі Берліна невідомий влаштував стрілянину, в результаті якої троє людей отримали важкі поранення, пише Bild.

    Як повідомляє газета, інцидент стався в районі Веддінг біля бару на розі Мюллерштрассе і Трансваальштрассе. Невідомий зробив не менше десяти пострілів.

    Постраждалим надали медичну допомогу, їх госпіталізували. Ще одна жінка пережила шок.

    За інформацією видання, злочинець зник. В даний час його шукає поліція.

    На місці стрілянини працюють озброєні правоохоронці, територія оточена.

    Причини інциденту в даний час невідомі.

    Розпочато розслідування інциденту.

    Раніше повідомлялося, що в Харківській області сталася стрілянина на місці дорожньої події. Водій і два пасажири Toyota Camry, яка врізалася в стовп, атакували кийками та бруківкою свідків аварії та журналіста, який знімав подію.

    Теги: Німеччина Bild розслідування поліція жінка час стрілянина
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    У центрі Берліна невідомий влаштував стрілянину: є поранені