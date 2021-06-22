«Івано-Франківськгаз» перевірив майже 5 тис. км підземних газових мереж з початку року

З початку року фахівцями АТ «Івано-Франківськгаз» виявлено та усунено 13 тисяч витоків газу

У 2021 році прикарпатські газовики планують обстежити понад 10 тис. км підземних газопроводів. Вже виконано перевірку 4,3 тис. км підземних газових мереж та 216,5 тисяч надземних з’єднань.

Своєчасне усунення виявлених витоків газу на мережах – запобіжник виникнення аварійних ситуацій. Завдяки комплексу робіт, який здійснило АТ «Івано-Франківськгаз» забезпечено безперебійну доставку газу до 400 тисяч споживачів регіону.

Газовики виконують комплексно-приладове обстеження стану труб. Роботи передбачають: виявлення вісі газопроводу, глибину його залягання, перевірку на пошкодження ізоляційного покриття, виявлення витоків газу та їх ліквідація.

Інтервал робіт залежить від віку мереж. Так, підземні мережі віком понад 25 років, потребують перевірки приладовим методом кожні три роки. Сорокарічні сталеві підземні газопроводи перевіряють раз на рік – таких в області понад 28%.

«З початку року виявлено та усунено 13 тисяч витоків газу, – зазначив начальник служби контролю за виробництвом АТ «Івано-Франківськгаз» Степан Кішка. – Своєчасне реагування на витоки газу запобігає значним втратам енергоресурсу й забезпечує безаварійну та безперебійну доставку блакитного палива нашим клієнтам».

Служба комплексного приладового обстеження АТ «Івано-Франківськгаз» для діагностики газопроводів використовує високочутливі газоаналізатори, апарати пошуку підземних комунікацій та мобільну лабораторію.

Нагадаємо, на Прикарпатті газові мережі у 5961 багатоквартирному будинку ніхто не обслуговує.