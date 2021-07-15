У Сумах запровадили комендантську годину для дітей

Місцева влада хоче вберегти дітей від криміналу в нічний час.

Міська рада міста Суми ухвалила рішення про запровадження комендантської години для дітей віком до 16 років. Їм заборонено перебувати на вулиці у нічний час. Про це повідомляє пресслужба Сумської міськради.

Обмеження стосуються перебування дітей у закладах галузі розваг або закладах громадського харчування, на вулицях та в інших громадських місцях на території Сумської міської тергромади.

Заборона діятиме з 22:00 до 6:00. Перебування дітей поза межами дому у цей час можливе у присутності одного з батьків чи іншого законного представника дитини або особи, яка її супроводжує і несе за неї персональну відповідальність.

Рішення ухвалили з метою профілактики правопорушень серед дітей та молоді, а також для запобігання вживання неповнолітніми алкогольних та слабоалкогольних напоїв.

Запроваджені міськрадою обмеження уже набрали чинності.

Слід нагадати, що наприкінці червня Зеленський призначив нового голову Сумської ОДА.

Зазначимо, що останнім часом діти все частіше фігурують у повідомленнях Нацполіції. Так, днями на Житомирщині поліція викрила у вбивстві підлітка 15-річну дівчину. Слідство ще триває, однак за чинним законодавством за умисне вбивство дівчині може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Напередодні у Житомирській області трапився ще один нещасний випадок із дитиною. Хлопчика з пістолета «Форт-17» поранив друг і товариш по службі батька. Полковник нібито демонстрував прийом із табельним пістолетом, і куля потрапила дитині в спину. Дев’ятирічний хлопчик переніс важку операцію. 9-міліметрова куля пройшла навиліт крізь спину та зачепила багато органів.