Комітет Ради підтримав призначення Монастирського міністром внутрішніх справ

Денис Монастирський вже сьогодні може очолити МВС

Монастирський, власне, очолює комітет із питань правоохоронної діяльності, який підтримав його призначення.

Комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності ухвалив рішення з приводу призначення Дениса Монастирського новим главою Міністерства внутрішніх справ. Комітет підтримав призначення.

За призначення проголосували 18 парламентаріїв, один утримався.

Відзначимо, Рада сьогодні заслухає Шмигаля та розгляне призначення Монастирського. Питання про призначення нового очільника МВС стоїть у порядку денному після 11:30.

Нагадаємо, Верховна Рада 15 липня більшістю голосів підтримала відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який пробув на цій посаді понад сім років.

Як уже писав «Главком», 291 парламентар проголосував за звільнення очільника МВС. Зазначимо, що Аваков сам написав заяву про звільнення 13 липня. Однак, у сесійній залі знайшлися нардепи, які не захотіли відпускати Авакова з посади. Проти відставки очільника МВС голосували семеро нардепів.

13 липня президент Володимир Зеленський на засіданні фракції «Слуга народу» запропонував кандидата на посаду міністра внутрішніх справ – нардепа Дениса Монастирського.

Згодом Монастирський заявив, що вирішив погодитись на пропозицію президента Володимира Зеленського очолити МВС.

До слова, очільник правоохоронного комітету Ради Денис Монастирський, який може незабаром очолити МВС, раніше схвалив кандидатську дисертацію одіозного нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви. Про це свідчить Довідка про практичне застосування результатів дисертації Киви, під якою Монастирський поставив свій підпис як голова Комітету з питань правоохоронної діяльності 25 січня поточного року.