У Єгипті чоловіка засудили до страти за вбивство українки



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29-річна Марина Адіклана була вбита в лютому минулого року в квартирі в Хургаді

Остаточний вердикт суддів буде оголошено 4 травня

Кримінальний суд провінції Червоне море засудив єгиптянина до смертної кари за звинуваченням у вбивстві громадянки України з метою грабежу. Про це повідомила в четвер, 7 березня, газета Egypt Independent.

Зазначено, що тепер рішення суду направлено на затвердження верховному муфтію Єгипту, який, згідно з судовою практикою, зобов'язаний візувати всі винесені судом смертні вироки.

Як очікується, остаточний вердикт суддів буде оголошено 4 травня.