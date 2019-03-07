У Єгипті чоловіка засудили до страти за вбивство українки
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Остаточний вердикт суддів буде оголошено 4 травня
Кримінальний суд провінції Червоне море засудив єгиптянина до смертної кари за звинуваченням у вбивстві громадянки України з метою грабежу. Про це повідомила в четвер, 7 березня, газета Egypt Independent.
Зазначено, що тепер рішення суду направлено на затвердження верховному муфтію Єгипту, який, згідно з судовою практикою, зобов'язаний візувати всі винесені судом смертні вироки.
Як очікується, остаточний вердикт суддів буде оголошено 4 травня.
Нагадаємо, посольство України в Єгипті повідомило, що 21 лютого у місті Хургада було вбито громадянку України, яка проживала на території Єгипту в цивільному шлюбі з громадянином цієї країни.
Як повідомляє місцеве видання Vetogate, українка працювала у відділі по роботі з гостями в одному з місцевих готелів. Тіло виявив її чоловік, коли повернувся додому з роботи.
Згодом ЗМІ повідомили, що поліція розкрила вбивство українки в Єгипті