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    У Єгипті чоловіка засудили до страти за вбивство українки

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    29-річна Марина Адіклана була вбита в лютому минулого року в квартирі в Хургаді - У Єгипті чоловіка засудили до страти за вбивство українки
    29-річна Марина Адіклана була вбита в лютому минулого року в квартирі в Хургаді

    Остаточний вердикт суддів буде оголошено 4 травня

    Кримінальний суд провінції Червоне море засудив єгиптянина до смертної кари за звинуваченням у вбивстві громадянки України з метою грабежу. Про це повідомила в четвер, 7 березня, газета  Egypt Independent. 

    Зазначено, що тепер рішення суду направлено на затвердження верховному муфтію Єгипту, який, згідно з судовою практикою, зобов'язаний візувати всі винесені судом смертні вироки. 

    Як очікується, остаточний вердикт суддів буде оголошено 4 травня. 

    Нагадаємо, посольство України в Єгипті повідомило, що 21 лютого у місті Хургада було вбито громадянку України, яка проживала на території Єгипту в цивільному шлюбі з громадянином цієї країни.

    Як повідомляє місцеве видання Vetogate, українка працювала у відділі по роботі з гостями в одному з місцевих готелів. Тіло виявив її чоловік, коли повернувся додому з роботи. 

    Згодом ЗМІ повідомили, що поліція розкрила вбивство українки в Єгипті

    Слідство встановило, що вбивство скоїв місцевий житель, який вдерся у квартиру з метою пограбування.
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