У Єгипті назвали дату відкриття кордонів для туристів



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Туристів зобов'яжуть надати документи, що вони не заражені коронавірусом і не перебували в контакті з інфікованими

Влада Єгипту планує відкрити для відвідування іноземними туристами курорти на півдні Синаю та на березі Середземного моря

Уряд Єгипту прийняв рішення про відкриття кордонів для іноземних туристів.

Про це повідомляє Reuters.

З 1 липня влада планує відкрити для відвідування іноземними туристами курорти на півдні Синаю - Шарм-ель-Шейх і Дахаб, а також ще Хургаду і Марса-Алам на узбережжі Червоного моря.

На березі Середземного моря влади планують відкрити курорт Мерса-Метрух.

Згідно з новими правилами, введеними на тлі пандемії, туристів зобов'яжуть заповнювати в аеропорту вильоту документи, які підтверджують, що вони не заражені коронавірусом і не перебували в контакті з інфікованими.

Громадянам, які прибувають з країн з неблагополучною епідеміологічною обстановкою, буде необхідно надати негативний результат тесту на Covid-19, проведений максимум за дві доби до вильоту. В іншому випадку їм доведеться здавати аналіз після прильоту і чекати в аеропорту результат. Вихід в місто можливий тільки після його отримання.

Крім того, уряд повідомив про ослаблення деяких карантинних заходів протягом наступних кількох тижнів – скорочення комендантської години і збільшення часу роботи магазинів на одну годину.

Зазначимо, що єгипетський уряд дозволив готелям країни почати приймати гостей з 15 травня, але з завантаженням у 25% від максимальної заповнюваності.

До слова, Кіпр відновлює авіаційне сполучення ще з п’ятьма європейськими країнами, на додачу до 13, оголошених раніше.

Раніше МЗС оприлюднило перелік країн, з якими Україна може відновити авіасполучення найближчим часом.

Нагадаємо, Україна запустила внутрішнє авіасполучення: з 5 червня, а міжнародне планує - з 15 червня.