У Єгипті розбився винищувач МіГ-29



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Пілот літака встиг катапультуватися

Аварія сталася під час виконання навчально-тренувального польоту

Реактивний винищувач МіГ-29 у Єгипті зазнав катастрофи через технічну несправність.

Про це повідомляє Xinhua.

«Єгипетський винищувач розбився через раптову технічну помилку, що виникла під час планового навчального польоту, однак пілот вижив, катапультувавшись із літального апарату», - пише Xinhua із посиланням на слова речника Збройних сил Єгипту Тамера аль-Ріфая.

Спеціалізований технічний комітет наразі проводить розслідування, покликане встановити причину неполадки, що призвели до аварії.

Xinhua нагадує, що це вже другий російський МіГ-29, що розбився у Єгипті, з 46 винищувачів, поставлених РФ в рамках комерційного контракту від 2016 року на загальну суму у $2,5 млрд. Перший такий випадок стався у листопаді минулого року, обійшлося без жертв.

До слова, наприкінці жовтня в Єгипті продовжили режим надзвичайного стану.

Повідомляється, що схвалений урядом указ набирає чинності по всій республіці з 01:00 за місцевим часом (02:00 за київським) 27 жовтня.

Згідно документу, збройним силам і міністерству внутрішніх справ наказано «вжити необхідні заходи для протистояння загрозі тероризму, припинення його фінансування, забезпечити безпеку на всій території республіки, захищати державну і приватну власність, а також життя громадян».