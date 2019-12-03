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    Слідчий комітет РФ назвав винного у справі про згорілий SSJ100

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    Внаслідок пожежі на літаку в московському аеропорту &laquo;Шереметьєво&raquo; загинула 41 людина - Слідчий комітет РФ назвав винного у справі про згорілий SSJ100
    Внаслідок пожежі на літаку в московському аеропорту «Шереметьєво» загинула 41 людина

    Слідчі встановили, що пілот 5 травня цього року здійснив грубу посадку в аеропорту Шереметьєво

    Слідчий комітет Росії в результаті розслідування встановив, що під час аварії літака Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьєво винен командир судна Денис Євдокимов.

    Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на джерела.

    Відзначається, що адвокати Євдокимова незабаром ознайомляться з матеріалами справи. Пілота звинуватили в загибелі понад 40 осіб, а саме в порушенні правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту, що призвело з необережності заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю людини, смерть двох і більше осіб.

    Слідчі встановили, що пілот 5 травня цього року здійснив грубу посадку в аеропорту Шереметьєво. На їхню думку, Євдокимов керував судном, порушуючи встановлені правила.

    В результаті його помилки літак зруйнувався і загорівся. Також у відомстві нагадали, що загинули 40 пасажирів і один член екіпажу, ще 10 осіб отримали травми і пошкодження різного ступеня тяжкості.

    Кримінальну справу проти Дениса Євдокимова порушили 2 жовтня. Тоді повідомлялося, що пілотові загрожує до семи років позбавлення волі або до п'яти років примусових робіт.

    Нагадаємо, 5 травня повітряне судно, що слідувало сполученням Москва-Мурманськ здійснило аварійну посадку на злітно-посадкову смугу аеропорту «Шереметьєво». При посадці сталося загоряння фюзеляжу літака.

    На момент загоряння на борту перебувало 78 осіб, серед яких троє неповнолітніх і п’ять членів екіпажу.

    СК РФ повідомив, що внаслідок катастрофи загинула 41 людина.

    За даними джерел, літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав.

    Стюардеса Тетяна Касаткіна, яка перебувала на аварійному літаку в аеропорту «Шереметьєво», розповіла про евакуацію пасажирів.

    Росія авіакатастрофа літак смерть розслідування
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