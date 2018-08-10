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    У Єгипті розкопали сир, якому понад 3200 років

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    <span>У Єгипті знайшли найдавніший сир</span> - У Єгипті розкопали сир, якому понад 3200 років
    У Єгипті знайшли найдавніший сир

    Археологи виявили знахідку в гробниці в районі Саккара під Каїром

    Вчені з італійського університету Катанії знайшли сир, вік якого перевищує 3,2 тисячі років. Його виготовили з коров'ячого, овечого та козячого молока, про це повідомляє єгипетська газета Йоум7.

    Фахівці з Італії у співпраці з Каїрським університетом вивчали залишки сиру, який виготовили в 1290 - 1213 роках до нашої ери.

    У продукті виявили бактерії, які, ймовірно, викликали в Стародавньому Єгипті «середземноморську лихоманку». Хвороба вражала свійську худобу та людей і супроводжувалася сильною слабкістю.

    Нагадаємо, раніше в Румунії археологи розкопали фортецю, якій понад 3 тисячі років.

    Також археологи знайшли в Україні стоянку, якій 15 тисяч років.

    Крім того, археологи у Єгипті розкопали близько 8 млн мумій собак.

    А на початку липня стало відомо, що у Єгипті знайшли величезний таємничий саркофаг.

     

    історія Єгипет їжа молочна продукція
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