Влада Єгипту відкрила для туристів найдавніші піраміди



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Дахшур - дуже важливе археологічне місце

У некрополі Дахшур єгипетські археологи виявили кілька саркофагів

Влада Єгипту відкрили для відвідування найдавніші піраміди, які знаходяться недалеко від столиці країни Каїра. Про це повідомляє Euronews.

Вважається, що на цей крок уряд зважився для збільшення припливу туристів, які помітно знизилися в результаті політичної кризи, що вибухнула в Єгипті після перевороту 2011 року.

Міністр у справах старожитностей Єгипту Халед аль-Анані повідомив, що в некрополі Дахшур єгипетські археологи виявили кілька саркофагів, зроблених з каменю, глини і дерева, частина з них - з муміями.

«Дахшур - дуже важливе археологічне місце. Тут щонайменше п'ять пірамід. Дві піраміди Снофру - Ламана і Рожева, а також піраміди Середнього царства - Аменемхета II, Сенусерта III і Аменемхета III».

The opening of Senefru’s Bent pyramid and the announcement of a new discovery consists of a collection of clay and wooden sarcophagi with mummies and funerary masks#egypt #egyptology #dahshurpyramid #news #newspapers #Media420 pic.twitter.com/2dkUtSC63K — Ministry of Antiquities-Arab Republic of Egypt (@AntiquitiesOf) 13. heinäkuuta 2019





Тут же були знайдені похоронні маски і інструменти для роботи з каменем, що датуються VII-IV століттями до нашої ери.

Міністр зазначив, що археологічні дослідження в Дахшуре відновляться в серпні.

Раніше повідомлялося, що в Єгипті туристам дозволять безкоштовно фотографувати усі пам'ятки.