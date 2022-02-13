У Ємені викрали п’ятьох співробітників ООН

Серед викрадених співробітників ООН четверо єменців та один іноземець

Невідомі бойовики викрали на півдні Ємену п’ятьох працівників Організації об'єднаних націй (ООН). Про це повідомляє Associated Press.

Працівників ООН захопили у провінції Аб'ян. Серед викрадених співробітників ООН четверо єменців та один іноземець.

«Ми в курсі цієї справи, але зі зрозумілих причин не коментуватимемо», – заявив прес-секретар ООН Стефан Дюжаррік.

Влада Ємену повідомила, що викрадачі вимагали викуп та звільнення кількох терористів, яких утримує уряд.

Як відомо, Ємен з кінця 2014-го року перебуває у стані громадянської війни, яка розпочалася, коли підтримувані Іраном бойовики хусити захопили контроль над кількома північними провінціями країни та витіснили міжнародно визнаний уряд на чолі із президентом Абд-Рабу Мансуром Хаді зі столиці Сани.